Hatayspor 1-1 Giresunspor (Maçın özeti ve goller)

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Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Hatayspor ile Giresunspor karşı karşıya geldi. Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanan ve Mete Kalkavan'ın düdük çaldığı maç 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibin golünü 75. dakikada Bertuğ Özgür Yıldırım atarken Giresunspor'un eşitlik sayısını 87. dakikada Riad Bajic kaydetti.

Hatayspor'un 18. dakikada Adekugbe ile bulduğu gol, ofsayt bayrağına takıldı.

Bu sonucun ardından Giresunspor puanını 16'ya, Hatayspor ise 15'e yükseltti.

HATAYSPOR 1-1 GİRESUNSPOR



GOL: 75' Bertuğ Yıldırım, 87' Bajic

İlk yarı sonucu: 0-0

İLK 11'LER

Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Vranjes, Burak, Adekugbe, Musa, Onur, Ribeiro, El Kaabi, Lobjanidze, Ze Luis

Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Görkem, Kadir, Alper, Campuzano, Mejia, Serginho, Kuwas, Sainz, Bajic

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Maçtan dakikalar (İlk yarı)



4. dakikada Kuwas’ın uzun pasına, Hatayspor savunması dokunamayınca top Bajic’in önünde kaldı, ceza sahası içerisinden aşırtma vuruşunda kaleye doğru giden topu Vranjes kafa vuruşuyla korner gönderdi.

17. dakikada Ribero ceza yayının sağında bulunan El Kaabi’ye pasını aktardı. El Kaabi’nin şutunda kaleci son anda kornere çeldi.

18. dakikada Lobjanidze’nin sağdan ortasına ön direkte El Kaabi dokundu, arka direğe açılan topa Vranjes dokunarak topu ağlara gönderdi ancak ofsayt gerekçesi ile geçerli sayılmadı.

25. dakikada Görkem’in kullandığı serbest vuruşta top ceza sahası içinde sekerek kaleye doğru gitti, kaleci Erce son anda kornere çeldi.

28. dakikada topla buluşan El Kaabi, ceza sahası içinde bomboş olan Lobjanidze’ye pasını aktardı, Lobjanidze’nin şutunda top kaleci Onurcan’da kaldı.

40. dakikada Hayrullah’ın pasında ceza sahasında topla buluşan Alper, bekletmeden plase vuruşunu yaptı, ancak top direkten döndü.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada Kuwas’ın pasında Serginho ceza sahası içi sağ çaprazdan sert vurdu, top az farkla auta gitti.

75. dakikada Kevin Soni’nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Bertuğ'un gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

85. dakikada Adekugbe’nin pasında topla buluşan Onur Ergün ceza sahası dışından çok sert vurdu, kaleci Onurcan son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

87. dakikada Serginho’nun sağdan ortasına ceza sahası içinde boş kalan Bajic kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi. Pozisyon ilk olarak ofsayt gerekçesi ile geçerli sayılmadı. VAR incelemesi sonrasında gol kararı çıktı. 1-1

90+9. dakikada Adekugbe’nin pasında topla buluşan Kevin Soni, ceza sahası içinden sert şutunu çekti, top az farkla auta gitti.