Hatayspor 1-1 Galatasaray (Maç özeti)

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Trendyol Süper Lig 20. hafta maçında Hatayspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Mersin Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 eşitlikle sona erdi.

Hatayspor'un golünü 28. dakikada Cemali Sertel atarken Galatasaray'ın sayısını 56. dakikada penaltıdan Osimhen kaydetti.

Galatasaray'ın Osimhen'in ile bulduğu iki; Barış Alper Yılmaz ile de bulduğu bir gol ofsayta takıldı.

Bu sonucun ardından 5 maçlık galibiyet serisi biten ve deplasmanda ilk kez puan kaybı yaşayan Galatasaray puanını 51'e yükseltti. Murat Şahin ile ilk maçında liderden puan alan Hatayspor ise puanını 10 yaptı.

Galatasaray'ın ligde 17 maçlık deplasman galibiyeti serisi son buldu.

HATAYSPOR 1-1 GALATASARAY

GOL: 28' Cemali, 56' Osimhen (P)

İlk yarı sonucu: 1-0

İLK 11'LER

Hatayspor: Bekaj, Kamil, Kilama, Calvo, Cemali, Görkem, Diack, Abdulkadir, Rivas, Fernandes, Aboubakar.

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Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Berkan, Mertens, Barış Alper, Yunus, Osimhen

MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada sağdan hızla ceza sahasına giren Yunus Akgün, rakiplerini çalımladıktan sonra meşin yuvarlağı Berkan Kutlu'nun önüne bıraktı. Bu oyuncunun şutunda, top az farkla auta gitti.

15. dakikada Galatasaray etkili geldi. Yunus Akgün'ün pasıyla topla buluşan Torreira'nın şutunda, meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

28. dakikada Hatayspor 1-0 öne geçti. Görkem Sağlam'ın sağdan kullandığı köşe vuruşunda Rivas topu kafayla kale sahasına indirdi. Oluşan karambolde Cemali Sertel, yakın mesafeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

53. dakikada Mertens, ceza sahasında Cemali Sertel ile girdiği mücadelede yerde kaldı. VAR'dan gelen uyarı üzerine saha kenarında pozisyonun tekrarını inceleyen hakem Cihan Aydın, penaltı kararı verdi.

56. dakikada penaltıyı kullanan Osimhen'in vuruşunda top, kaleci Bekaj'ın müdahalesine rağmen ağlara gitti: 1-1

57. dakikada sarı-kırmızılı ekip gole yaklaştı. Mertens'in sağdan ortasında Osimhen'in yakın mesafeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten dışarıya çıktı.

63. dakikada Osimhen'in indirdiği topa hareketlenen Mertens'in şutunda, açıyı daraltan kaleci Bekaj gole izin vermedi.

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65. dakikada Galatasaray etkili geldi. Yunus Akgün'ün soldan ortasına yükselen Osimhen'in kafa vuruşunda, kaleci Bekaj topu güçlükle uzaklaştırdı.