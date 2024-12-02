Hatayspor 1-1 Beşiktaş (Maç özeti)

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Trendyol Süper Lig 14. hafta maçında Hatayspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 eşitlikle sona erdi.

Hatayspor'un golünü 29. dakikada Görkem Sağlam atarken Beşiktaş'ın eşitlik sayısını 41. dakikada Ciro Immobile kaydetti.

Beşiktaş maçın son bölümünde ikinci gol pozisyonlarına girdi ancak top ağlara gitmedi. Son dakikada Emirhan'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti ancak hakem kaleciye faul işaret etti ve golü vermedi.

ÇALIMBAY VE ABOUBAKAR, BEŞİKTAŞ'A KARŞI

Beşiktaş efsanesi Rıza Çalımbay, Hatayspor'un başında eski takımına karşı sınav verirken Vincent Aboubakar da eski takımına karşı forma giydi.

Giovanni van Bronckhorst ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta takımın başında Serdar Topraktepe yer aldı.

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HASRET 5 MAÇA ÇIKTI! SIRADAKİ RAKİP FENERBAHÇE

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Ligde galibiyet hasreti 5 maça çıkan Beşiktaş puanını 22'ye yükseltti. Son 3 maçını kaybetmeyen Hatayspor ise (1 galibiyet, 2 beraberlik) 8 puana çıktı.

Beşiktaş, ligde gelecek hafta evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak. Hatayspor ise Başakşehir deplasmanına gidecek.

HATAYSPOR 1-1 BEŞİKTAŞ

GOL: 29' Görkem, 41' Immobile

İlk yarı sonucu: 1-1

İLK 11'LER

Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Kilama, Calvo, Cemali, Görkem, Diack, Rivas, Rui Pedro, Joelson Fernandes, Aboubakar.

Beşiktaş: Mert, Svensson, Tayyip Talha, Emirhan, Masuaku, Salih, Gedson, Rashica, Rafa, Semih, Immobile.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)



14. dakikada Gedson Fernandes'in pasında topla ceza alanına hareketlenen Rafa Silva'nın vuruşu az farkla auta çıktı.

18. dakikada Masuaku'nun kullandığı korner vuruşunda arka direkte topla buluşan Salih Uçan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarıya çıktı.

25. dakikada Rashica'nın sağdan ortasında Immobile'nin kaleye yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunda top dışarıya çıktı.

29. dakikada Cemali Sertel'ın ortasında Emirhan Topçu'nun uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Görkem Sağlam'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

40. dakikada gelişen Hatayspor atağında sol kanatta topla buluşan Joelson Fernandes'in vuruşunda top direğin yanından dışarıya çıktı.

41. dakikada Masuaku'nun soldan kullandığı kornerde Immobile topu kafayla ağlara gönderdi. 1-1

45. dakikada ceza alanında topla buluşan Rui Pedro'nun vuruşunu Mert yatarak uzaklaştırdı.