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Haber Giriş: 26.09.2020 - 12:00 | Son Güncelleme:

Hatayspor 1-0 Kasımpaşa (Maçın özeti)

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Hatayspor 1-0 Kasımpaşa (Maçın özeti)
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Süper Lig'in yeni takımlarından Hatayspor, 3. hafta mücadelesinde Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti ve iyi gidişatını sürdürdü.

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  • Hatayspor - Kasımpaşa maçından fotoğraflar
  • Hatayspor - Kasımpaşa maçından fotoğraflar
  • Hatayspor - Kasımpaşa maçından fotoğraflar
  • Hatayspor - Kasımpaşa maçından fotoğraflar
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Süper Lig'e yükseldikten sonra önce son şampiyon Başakşehir'i 2-0 yenen, ardından da deplasmanda Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Hatayspor, 3. maçında Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti ve 3 haftada 7 puan topladı.

Hatayspor'a galibiyeti getiren golü 57. dakikada yeni transfer Mame Diouf kaydetti.

Bu sonuçla beraber Hatayspor, 3 maç sonunda puanını 7'ye çıkartırken Kasımpaşa 2. yenilgisini alıp 3 puanda kaldı.

Hatayspor 1-0 Kasımpaşa (Maçın özeti)

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