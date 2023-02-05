Hatayspor 1-0 Kasımpaşa (Maç özeti)

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Süper Lig'in 23. haftasında Hatayspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Yeni Hatay Stadı'nda oynanan ve Murat Erdoğan'ın düdük çaldığı maçı Hatayspor 1-0 kazandı.

Ev sahibi ekibe kritik galibiyeti getiren golü 90+7'de frikikten Christian Atsu attı.

Kasımpaşa'da Mamadou Fall maçın ilk yarısında girdiği müsait pozisyonu gole çeviremezken Ahmet Engin'in 76. dakikadaki şutunda top direkten döndü.

Volkan Demirel ve Selçuk İnan'ın teknik direktör olarak ilk kez karşı karşıya geldikleri maçı Volkan Demirel kazandı.

Bu sonuçla Hatayspor puanını 23'e yükseltti, Kasımpaşa ise 22 puanda kaldı.

HATAYSPOR 1-0 KASIMPAŞA

GOL: 90+7' Atsu

İlk yarı sonucu: 0-0

İLK 11'LER

Hatayspor: Erce, Kerim, Burak Bekaroğlu, Burak Yılmaz, Engin Can, Aabid, Boudjemaa, Dudziak, Kaan, El Kaabi, Ze Luis.

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Kasımpaşa: Erdem, Donk, Tarkan, Fabiano Silva, Yasin, Tirpan, Eysseric, Hajradinovic, Mortadha, Mounir, Fall.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)



1. dakika da Hajradinovic’in pasında ceza yayında topla buluşan Ben Ouannes bekletmeden pasını aktardı. Fall iki Hataysporlu oyuncu arasından hafif sol çaprazdan ceza sahasına girer girmez şutunu çekti, top az farkla auta gitti.

4. dakika da Chouiar’ın ceza sahasına soldan ortasını Fall kafa ile indirdi, Hajradinovic’in sol çaprazdan uzak köşeye plase vuruşunda top az farkla auta gitti.

24. dakika da Eysseric’in uzun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Fall’ın müsait pozisyonda vuruşunda top üstten auta gitti.

34. dakika da Kaan’ın ceza sahasına doğru gönderdiği topu El Kaabi ceza sahası çizgisi üzerinden dışarı doğru kafa ile indirdi, Ze Luis bekletmeden sert vurdu, top az farkla auta gitti.

35. dakika da Chouiar’ın ceza sahasına doğru uzun pasında Fall koştu, ceza sahası dışı sol çaprazda Burak ve Kaleci Erce’nin anlaşmazlığı sonrasında top Fall’ın önünde kaldı, Fall ceza sahasına girdi, bomboş kaleye vuruşunu yaptı, ancak top direğin dibinden auta çıktı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



54. dakikada Boudjemaa’nın ara pasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan El Kaabi’nin şutu az farkla yandan auta çıktı.

55. dakikada Fabiano’nun sağdan ceza yayına doğru yerden pasında Ben Ouannes’in sert şutu üstten auta gitti.

65. dakikada sağ kanattan Fall'ın ceza sahasına ortasında Chouiar’ın kafa vuruşu az farkla kaleyi bulmadı.

68. dakika da Lobjanidze sağdan ceza sahasına girerek çaprazdan sert vurdu, kaleci Erdem gole izin vermedi.

78. dakikada Eysseric’in pasında topla buluşan Ahmet Engin ceza sahası sağ çaprazdan sert vuruşunda meşin yuvarlak üstten direkten geri döndü.

87. dakikada Bertuğ’un pasında ceza sahasında topla buluşan El Kaabi’nin sağ çaprazdan şutu auta gitti.

90+7. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Christian Atsu kullandığı serbest vuruşta top filelerle buluşturdu. 1-0