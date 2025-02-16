Hatayspor 1-0 Alanyaspor maç özeti (Süper Lig)

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Hatayspor, Süper Lig'in 24. haftasında Alanyaspor'u konuk etti.

Mersin Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Hatayspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 56. dakikada Bamgboye kaydetti.

Bu skorun ardından 11 maç aradan sonra kazanan Hatayspor, puanını 13'e yükseltti ve 18. sırada yer aldı. Üst üste 2. kez yenilen Alanyaspor ise 28 puanla 11. basamakta yer buldu.

Hatayspor gelecek hafta Bodrum FK deplasmanına çıkacak. Alanyaspor ise Adana Demirspor'u konuk edecek.

Hatayspor 1-0 Alanyaspor

GOL: 56' Bamgboye

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

8. dakikada Balkovec'in kullandığı köşe atışında ceza alanı içinde yükselen Hwang'ın kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

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14. dakikada Augosto'nun pasıyla ceza alanına sokulan Hwang'ın vuruşunda top kaleci Bakaj'dan döndü.

17. dakikada Bamgboye'nin pasında ceza alanı içinde topla buluşan Aboubakar'ın vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

21. dakikada Atakaş Hatayspor'un kazandığı serbest vuruşu Fernandes kullandı, vuruşunda kaleci Ertuğrul topu son anda korner çeldi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN)