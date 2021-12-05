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Hatayspor 0 - 3 Başakşehir (Maç özeti ve golleri)

#Başakşehir#Hatayspor#Süper Lig
Hatayspor 0 - 3 Başakşehir (Maç özeti ve golleri)

Süper Lig'in 15. haftasında Atakaş Hatayspor ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geliyor. Rakibini 3-0 yenen Başakşehir, Emre Belözoğlu yönetimindeki yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı.

Hatayspor - Başakşehir maçından öne çıkan fotoğraflarHatayspor - Başakşehir maçından öne çıkan fotoğraflar
Hatayspor - Başakşehir maçından öne çıkan fotoğraflar

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Süper Lig'in 15. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaştı.

Hafta içi Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenen Başakşehir, buna karşın ligdeki iyi gidişatını sürdürdü ve rakibini 3-0 yenmeyi başardı.

Başakşehir'e galibiyeti 8 ve 27. dakikalarda penaltıdan Aleksic ve 45+4'te Okaka'nın golleri getirdi.

Emre Belözoğlu yönetiminde ligde yenilgi yüzü görmeyen ve seriyi 7 maça çıkaran Başakşehir, puanını 25'e yükseltti. Hatayspor ise 26 puanda kaldı.

Maçtan önemli anlar:

4’üncü dakikada kazanılan kornerde Visca ortasını yaptı. Ön direkte El Kaabi, topu uzaklaştırdı. VAR’dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu tekrardan izleyen Erkan Özdamar, El Kaabi’nin topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.

8’inci dakikada atışı kullanan Aleksic, topu ağlara gönderdi: 0-1.

24’üncü dakikada Başakşehir bir penaltı daha kazandı. Kazanılan kornerde Aleksic ortasını yaptı. Arka direkte Duarte’nin kafa vuruşunda Falette’e çarpan top kornere gitti. VAR’dan gelen uyarıyla pozisyonu tekrar izleyen Erkan Özdamar, topun Falette’in eline çarpması nedeniyle penaltı noktasını gösterdi.

28’inci dakikada atışı kullanan Aleksic, bir kez daha topu ağlarla buluşturdu: 0-2.

35’inci dakikada gelişen Atakaş Hatayspor atağında, Sackey’in pasıyla savunma arkasına sarkan Diouf, dar açıdan şutunu çekti. Kaleci Muhammed Şengezer, gole izin vermedi. 

45+4’üncü dakikada Medipol Başakşehir bir gol daha buldu. Visca’nın kullandığı kornerde Ndayishimiye kafayı vurdu. Topu takip eden Okaka, kale önünde topu boş ağlara yolladı: 0-3.

Mücadelenin ilk yarısı Medipol Başakşehir’in 3-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

50’inci dakikada gelişen Atakaş Hatayspor atağında, Muhammed Mert’in sol kanattan ortasında Adekugbe arka direkte kafayı vurdu. Kaleci Muhammed Şengezer, topu kontrol etti. 

82’nci dakikada hızlı gelişen konuk ekip atağında Lima, topu sol kanattan içeriye çevirdi. Chadli yetişemedi, Hatayspor savunması topu uzaklaştırdı.

85’inci dakikada Visca’nın kullandığı kornerde Epureanu kafayı vurdu. Kaleci Munir son anda çeldi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Medipol Başakşehir, Atakaş Hatayspor’u 3-0’lık skorla mağlup etti.

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#Başakşehir#Hatayspor#Süper Lig

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