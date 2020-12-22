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Haber Giriş: 22.12.2020 - 09:49 | Son Güncelleme:

Hatayspor 0-1 Trabzonspor (Maç özeti)

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Hatayspor 0-1 Trabzonspor (Maç özeti)
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Trabzonspor, Süper Lig'in 14. haftasının açılış maçında Hatayspor'u 1-0 mağlup etti ve üst üste 2. galibiyetini aldı.

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  • Hatayspor - Trabzonspor maçından fotoğraflar
  • Hatayspor - Trabzonspor maçından fotoğraflar
  • Hatayspor - Trabzonspor maçından fotoğraflar
  • Hatayspor - Trabzonspor maçından fotoğraflar
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Süper Lig'in 14. haftasının açılış maçında Hatayspor ile Trabzonspor, Hatay'da karşı karşıya geldi. Trabzonspor, Hatayspor'u 1-0 mağlup etti ve Abdullah Avcı döneminde 6. Süper Lig maçında 4. galibiyetini aldı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren tek gol, 74. dakikada Vitor Hugo'dan geldi. Hugo, Süper Lig'de Trabzonspor formasıyla ilk golünü atarken tam 4 yıl sonra bir lig maçında golle tanıştı.

Trabzonspor'da kaleci Uğurcan Çakır önemli kurtarışlar yaparak galibiyette rol oynadı.

Üst üste 2. galibiyetini alan bordo mavili ekip, puanını 20'ye yükseltirken 21 puanda kalan Hatayspor, bu sezon ilk kez sahasında mağlup oldu. Hatayspor, ayrıca ilk kez sahasında gol atamadığı bir maçı tamamladı.

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Hatayda bir ilk Abdullah Avcı 41 yıl sonra...
Hatay'da bir ilk! Abdullah Avcı 41 yıl sonra...

Stat: Antakya Atatürk
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Serkan Olguncan, Mustafa Savranlar
Atakaş Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Santos, Katranis, Aabid, Ribeiro, Traore (Dk. 85 Mirkan Aydın), Boupendza, Akintola (Dk. 77 Selim Ilgaz), Diouf
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Vitor Hugo, Edgar, Marlon, Abdulkadir Parmak (Dk. 61 Yusuf Sarı), Flavio, Baker, Nwakaeme, Ekuban (Dk. 84 Kamil Ahmet Çörekçi), Djaniny (Dk. 80 Afobe)
Gol: Dk. 74 Vitor Hugo (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 65 Munir (Atakaş Hatayspor), Dk. 90 3 Edgar (Trabzonspor)

MAÇTAN DAKİKALAR(İLK YARI)
4. dakikada sağ kanattan Akintola'nın ortasında Diouf, topa dokunamadı. Trabzonspor savunması meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
5. dakikada ev sahibi ekibin atağında sol taraftan içeri sokulan Boupendza son çizgiye inmek isterken Edgar ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Hataysporlu oyuncular bu pozisyonda penaltı bekledi. Maçın hakemi Abdulkadir Bitigen, devam kararı verdi.
16. dakikada sol kanattan içeri gönderilen topu kontrol eden Nwakaeme, meşin yuvarlağı Djaniny'e aktardı. Djaniny'in boş pozisyonda yaptığı vuruşta, kaleci Munir gole izin vermedi.
20. dakikada Atakaş Hatayspor'un atağında ceza sahası dışından Akintola'nın sert vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.
27. dakikada Ekuban'ın ortasında savunmanın arkasına sarkan Serkan Asan'ın ön direkte yerden kestiği topa, Flavio hareketlendi. Kaleci Munir son anda topu kontrol ederek tehlikeyi önledi.
42. dakikada Traore'nin derinlemesine pasıyla sol çaprazdan savunma arkasına sarkan Diouf, son çizgiye inmeden vuruşunu yaptı. Savunmaya çarpan top, kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR(İKİNCİ YARI)
9. dakikada Traore'nin pasında Aabid, ceza yayı üzerinden şutunu çekti. Kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
62. dakikada sağ kanatta topla buluşan ve ceza sahasına giren Traore, sağ çaprazdan uzak köşeye doğru şutunu çekti. Meşin yuvarlak, az farkla direğin yanından auta gitti.
64. dakikada Katranis'in sol kanattan ortasında Diouf kale alanı önünde topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
66. dakikada konuk ekipte Nwakaeme'nin sol çaprazdan plasesinde, meşin yuvarlak auta gitti.
74. dakikada Trabzonspor öne geçti. Sol taraftan Baker'ın kullandığı köşe atışında ceza sahasında iyi yükselen Vitor Hugo, topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1
79. dakikada Ekuban'ın pasında sol çaprazda topu iyi kontrol eden Djaniny'in yerden vuruşunda, meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

Hatayspor 0-1 Trabzonspor (Maç özeti)

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