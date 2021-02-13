Hatayspor 0-0 Alanyaspor (Maçın özeti)
Süper Lig'in dikkat çeken iki takımı Hatayspor ile Alanyaspor'un karşı karşıya geldiği maç 0-0 eşitlikle sona erdi.
Süper Lig'in 25'inci hafta mücadelesinde Hatayspor ile Alanyaspor karşılaştı. Karşılaşma boyunca gol sesi çıkmazken maç 0-0 sona erdi.
Hatayspor'da Popov, 45. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Hatayspor 39, Alanyaspor ise 42 puana yükseldi.
MAÇTAN DAKİKALAR(İlk yarı)
2. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Boupendza'nın sert şutunu kaleci Marafona, ikinci hamlede kontrol etti.
15. dakikada sağ kanattan Akintola'nın ceza sahası önüne yaptığı ortada topla buluşan Boupendza'nın şutu üstten auta gitti.
22. dakikada Babacar'ın ceza sahası dışından çektiği şutta top kaleci Munir'de kaldı.
37. dakikada sağ köşeden kullanılan kornerde kale önünde Caulker'in yaptığı kafa vuruşunu kaleci Munir kurtardı.
44. dakikada sağ kanattan kullanılan kornerde Caulker'ın altıpas içinde yaptığı kafa vuruşunu kaleci Munir, son anda çizgiden çıkardı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere bitti.
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