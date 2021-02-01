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Futbol
Haber Giriş: 01.02.2021 - 18:35 | Son Güncelleme:

Hatay'da Mesut Özil'e yoğun ilgi

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasında yarın Atakaş Hatayspor ile deplasmanda yapacağı maç için Hatay'a geldi.

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  • Fenerbahçe kafilesi Hatayda
  • Fenerbahçe kafilesi Hatayda
  • Fenerbahçe kafilesi Hatayda
  • Fenerbahçe kafilesi Hatayda
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasında yarın Atakaş Hatayspor ile deplasmanda yapacağı maç için Hatay'a geldi.

Özel uçakla kente gelen sarı-lacivertli kafilede, yeni transferlerden Mesut Özil de yer aldı.

Havalimanında bekleyen bir grup Fenerbahçe taraftarı, futbolcularla fotoğraf çektirdi, tezahüratta bulundu.

Fenerbahçe Futbol Takımı, kendisini bekleyen otobüsle havalimanından ayrılarak konaklayacağı otele hareket etti.

Yarın saat 16.00'da Antakya Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı, hakem Suat Arslanboğa yönetecek.

Mesut Özil'e yoğun ilgi

Sarı lacivertlilerin yıldız transferi Mesut Özil, ilk kez maç kadrosunda yer alırken Fenerbahçeli taraftarlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Havalimanında takımı karşılayan bir grup taraftar, Mesut Özil lehine tezahüratlarda bulundu.

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