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Futbol
Haber Giriş: 23.06.2021 - 23:39 | Son Güncelleme:

Hatay'da amatör maçta kavga! Polis müdahale etti

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Hatay'da amatör maçta kavga! Polis müdahale etti

Bölgesel Amatör Ligi 4. Bölge 1. Grup'ta mücadele eden Antakya Belediyespor ile Gaziantep Ankasspor arasında oynanan maçın ardından çıkan kavgaya polis müdahale etti.

Antakya Atatürk Stadı'nda oynanan maçı ev sahibi ekip, 2-1'lik skorla kazandı. Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından iki takımın futbolcuları arasında yaşanan gerginlik kavgaya dönüştü.

Mücadelenin hakemleri Perihan İlçektay, Kerem Kağan, Mehmet Polat ve Zeynep Acar, çevik kuvvet ekipleri tarafından sahadan çıkarıldı.

Olayın büyümesi üzerine bölgeye takviye polis ekipler sevk edildi. Polis ekipleri, tarafları güçlükle ayırdı.

Hatayda amatör maçta kavga Polis müdahale etti

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