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GeriFutbol Hatay Valisi Doğan: Yeni stadyum 20 Eylül'de teslim edilecek
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DHA
Haber Giriş: 16.07.2020 - 16:54,Son Güncelleme:

Hatay Valisi Doğan: Yeni stadyum 20 Eylül'de teslim edilecek

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Hatay Valisi Doğan: Yeni stadyum 20 Eylül'de teslim edilecek
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Hatay Valisi Rahmi Doğan, yapımı devam eden yeni stadyumun 20 Eylül'de teslim edileceğini açıkladı.

Hatayspor Başkanı Nihat Tazearslan ile kulübün yönetim kurulu üyeleri, Vali Rahmi Doğan'ı ziyaret etti.

Vali Doğan, Süper Lig'e yükselme başarısı gösterdiği için Hatayspor yönetimini, teknik ekibi ve futbolcuları kutladı. Kentte yapımı devam eden stadyum inşaatı hakkında bilgiler veren Vali Doğan, "İhaleyi alan firma, teslim tarihini 20 Eylül olarak belirtti. Biz bu sürenin daha erkene alınması için çalışmalarımızı hızlandıracağız" dedi.

Hatayspor Başkanı Nihat Tazearslan da Hatayspor'a katkıları nedeniyle Vali Doğan'a teşekkür ederek imzalı forma hediye etti.

 

Hatay Valisi Doğan: Yeni stadyum 20 Eylülde teslim edilecek

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