Hatay-Galatasaray maçında dikkat çeken an! Fatih Terim...

Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, Atakaş Hatayspor deplasmanında ummadığı bir yenilgi aldı ve sahadan 3-0 gibi farklı bir skorla mağlup ayrıldı. PFDK tarafından 2 maç men cezası alan sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim, karşılaşmayı tribünden takip etti.

Kendisi gibi 2 maç ceza alan yardımcısı Ümit Davala ile birlikte mücadeleyi tribünden dikkatle takip eden tecrübeli teknik adam, yardımcısıyla sık sık konuşarak takımının mücadelesini değerlendirdi.

Takımının gösterdiği kötü performansa sinirlenen ve tribündeki hareketleriyle tepki gösteren Terim, karşılaşmanın bitiş düdüğü ile birlikte sinirli bir şekilde tribünü terk etti.

BU SEZON 6 MAÇ CEZA ALDI

67 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı bu sezon 6 maç ceza alarak takımının başında sahaya çıkamadı. Daha önce Terim'in cezalı olduğu 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan sarı-kırmızılılar, böylece bu sezon Terim'siz 2. maçını kaybetmiş oldu.

Terim, Fatih Karagümrük maçıyla birlikte, Galatasaray'da görev yaptığı son 10 yıllık periyotta cezası nedeniyle tam 35 maçta takımının başında sahaya çıkamamış olacak.