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Basketbol
AA
Haber Giriş: 07.10.2020 - 19:04 | Son Güncelleme:

Hatay Büyükşehir Belediyespor 90-88 Bellona Kayseri Basketbol

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Hatay Büyükşehir Belediyespor 90-88 Bellona Kayseri Basketbol
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor, sahasında Bellona Kayseri Basketbol'u 90-88 yendi.

Sağlık ekiplerinin salona geç gelmesi nedeniyle müsabaka 17 dakika geç başladı.

Salon: Antakya

Hakemler: Hüseyin Çelik, Sertan Kırklar, Batuhan Kümükoğlu

Hatay Büyükşehir Belediyespor: İdil Türk 15, Kübra İmren Siyahdemir 15, İdal Yavuz, Derin Yaya 10, Özge Yavaş 14, Gizem Başaran 18, Abdelkader 18

Bellona Kayseri Basketbol: Sevgi Tonguç 6, Zeynep Öykü Kalbisağde 7, Melis Gülcan 18, Ayşegül Günay Aladağ 9, Shook 11, Esra Ural Topuz 12, Harris 25

1. Periyot: 16-23

Devre: 34-45

3. Periyot: 48-66

5 faulle çıkanlar: 33.46 Zeynep Öykü Kalbisağde, 37.34 Melis Gülcan (Bellona Kayseri Basketbol), 33.48 Gizem Başaran (Hatay Büyükşehir Belediyespor)

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