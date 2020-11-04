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Hatay Büyükşehir Belediyespor 71-65 İzmit Belediyespor
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor, sahasında İzmit Belediyespor'u 71-65 yendi.
Salon: Antakya
Hakemler: Serdar Ünal, Mustafa Akıllıoğlu, Halil Erkoç
Hatay Büyükşehir Belediyespor: İdil Türk 5, Derin Yaya 14, Gizem Başaran 6, Prince 22, Abdelkader 9, Gueye 15
İzmit Belediyespor: Miray Şahin, Gülşah Duman, Kübra Erat 6, Elif Emirtekin 4, Siksniute 31, Wheeler 1, Jovanovic 11, Dos Santos 12
1. Periyot: 11-21
Devre: 31-38
3. Periyot: 46-54
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