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Basketbol
AA
Haber Giriş: 04.11.2020 - 19:03 | Son Güncelleme:

Hatay Büyükşehir Belediyespor 71-65 İzmit Belediyespor

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Hatay Büyükşehir Belediyespor 71-65 İzmit Belediyespor
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor, sahasında İzmit Belediyespor'u 71-65 yendi.

Salon: Antakya

Hakemler: Serdar Ünal, Mustafa Akıllıoğlu, Halil Erkoç

Hatay Büyükşehir Belediyespor: İdil Türk 5, Derin Yaya 14, Gizem Başaran 6, Prince 22, Abdelkader 9, Gueye 15

İzmit Belediyespor: Miray Şahin, Gülşah Duman, Kübra Erat 6, Elif Emirtekin 4, Siksniute 31, Wheeler 1, Jovanovic 11, Dos Santos 12

1. Periyot: 11-21

Devre: 31-38

3. Periyot: 46-54

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