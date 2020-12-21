MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriHatay Büyükşehir Belediyespor: 68 - Büyükşehir Belediye Adana Basketbol: 58
GeriBasketbol Hatay Büyükşehir Belediyespor: 68 - Büyükşehir Belediye Adana Basketbol: 58
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Basketbol
Haber Giriş: 21.12.2020 - 18:30 | Son Güncelleme:

Hatay Büyükşehir Belediyespor: 68 - Büyükşehir Belediye Adana Basketbol: 58

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hatay Büyükşehir Belediyespor: 68 - Büyükşehir Belediye Adana Basketbol: 58
Abone Olgoogle-news

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 11. hafta erteleme maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor, sahasında Büyükşehir Belediye Adana Basketbol'u 68-58 yendi.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Hatay Büyükşehir Belediyespor: 68 - Büyükşehir Belediye Adana Basketbol: 58
Salon: Antakya

Hakemler: Mehmet Serdar Ünal, Tolga Edis, Seda Esen
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Kübra İmren Siyahdemir 3, Derin Yaya 8, Prince 10, Ben Abdelkader 21, Gueye 24, İdil Türk, Gizem Başaran 2
Büyükşehir Belediye Adana Basketbol: Raushan Gültekin 2, Fontaine 14, Meskonyte 14, Gülfer Tokatlı 4, Wallace 24, Ladin Özel, Öykü Taşkın, İlknur Yıldızhan
1. Periyot: 15-16
Devre: 27-28
3. Periyot: 51-48

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle