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Basketbol
AA
Haber Giriş: 27.12.2020 - 17:43 | Son Güncelleme:

Hatay Büyükşehir Belediyespor 42-75 Fenerbahçe Öznur Kablo

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Hatay Büyükşehir Belediyespor 42-75 Fenerbahçe Öznur Kablo
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 13. haftasında Fenerbahçe Öznur Kablo, deplasmanda karşılaştığı Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 75-42 yendi.

Salon: Antakya

Hakemler: Halil Baldemir, Sertan Kırklar, Kemal Digilli

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Canada 13, Kübra İmren Siyahdemir 3, Gizem Başaran 7, Prince 9, Ben Abdelkader 7, İdil Türk, İdal Yavuz, Derin Yaya 3

Fenerbahçe Öznur Kablo: Sabally 13, Vaughn 6, Olcay Çakır Turgut 2, Mc Bride 18, Stokes 11, Thomas 9, İdil Saçalır, Sevgi Uzun 4, Tuğçe Canıtez 10, Duygu Özen 2

1. Periyot: 9-16

Devre: 16-33

3. Periyot: 31-61

Beş faulle çıkan: Olcay Çakır Turgut 37.37 (Fenerbahçe Öznur Kablo)

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