Hatalı seçimler yenilgiyi getirdi

Son şampiyon Başakşehir karşısında forma giyemeyen oyunculardan üçünün (Trondsen, Flavio, Abdulkadir Parmak) savunma önü olması Trabzonspor adına büyük talihsizlikti ve burada yapılan seçimler maçın kaderini belirledi. Defansın önündeki o tehlikeli bölgede oynamak zordur. Kafa hep yukarıda olacak, topu alır almaz sahanın tamamını tek bakışta görecek ve riskli eylemden kesinlikle kaçınacaksınız.

BAKER TOPU KAPTIRDI VE...

Savunma önüne çekilen Lewis Baker hem topu kaptırdı hem de sonrasında rakibin şutuna karşı iyi bir duruş sergileyemedi ve Başakşehir sezonun ilk golünü İrfan Can’ın ayağından buldu. Baker bu maçta sağ bek Kamil Çörekçi ile beraber savunma önünde oynarken Hosseini ise yedek oturdu. Üstelik on numara pozisyonunda Safa Kınalı ilk kez tam da bu zamanda forma giydi. ‘Benzemez ve uyumsuz’ orta saha üçlüsü takımın hem savunmasını hem hücumunu etkiledi. Kenar aksiyonları merkezden kırılan oyuncu olmadığı ölçüde etkisizleşti.

iKiNCi YARI iLK ŞUT 87’DE GELDi

Oysa Trabzon maça presle başlamış ve sürpriz top kazanımları ile Afobe üzerinden ilk yarım saat etkili de olmuştu. Marlon’un çıkarıp Afobe’nin servisiyle topla buluşan Safa’nın şutunu kaleci son anda çelmişti. Bu bölümde Mert’in kurtarışları olmasa üstünlüklerini skora da yansıtabilirlerdi. Baker’ın hataları ile yenilen gol ise maçın kırılma anı oldu. Başakşehir kalan zaman içerisinde oyunun hâkimiydi. Güçten düşen bordo mavililer yenilen ikinci gol sonrası maçtan tamamen koptu. İkinci yarı üstelik geride olmasına rağmen rakip kaleye çektiği ilk şut maçın 87. dakikasında geldi. Zaman zaman Başakşehir 3-4 dakikalık bölümler halinde rakibin baskısı karşısında paslaşarak adeta işi şova dönüştürdü.

BiR YENiLGiDEN FAZLASI

Trabzonspor sadece kaybetmedi aynı zamanda geleceğe dair bu takımda herhangi bir umut parçası olmadığını da ortaya koydu. Nwakaeme ve Ekuban gibi oyuncuların eksikliği önemli olsa da esas sorun kalite değil plansızlıktı.