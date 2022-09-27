Hataların adamı Harry Maguire İngiltere - Almanya maçına da damga vurdu! Tarihin en pahalı stoperi...

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UEFA Uluslar Ligi'nde dün gece müthiş bir düelloya sahne oldu. İngiltere ile Almanya, Wembley'de oynanan maçta 3-3 berabere kaldı. İlk yarısı golsüz biten maçın ikinci yarısına tam 6 gol sığdı. İkinci yarıya hızlı başlayan Almanya, 52. dakikada İlkay Gündoğan'ın (penaltı) ve 67. dakikada Kai Havertz'in golleriyle 2-0 öne geçti. Önceki maçların sonuçları sonrası B Ligi'ne düşmesi kesinleşen İngiltere, taraftarından tepkilerin yükselmeye başladığı anlarda Luke Shaw ile skoru 2-1'e getirdi. Mason Mount 75'te skoru eşitledi. 83. dakikada Harry Kane, kazanılan penaltıda topu ağlara göndererek takımını 3-2 öne geçirdi. İngiltere'nin 2-0'dan geri dönüşüne cevabı 87. dakikada Kai Havertz verdi ve dünya futbolunun klasiklerinden sayılan bu maç 3-3 beraberlikle sona erdi.

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Bu sonucun ardından Almanya grubu 7 puanla İtalya ve Macaristan'ın ardından 3. sırada tamamladı. İngiltere ise 3 puanla son sırada kaldı ve B Ligi'ne düştü.

MAÇA HARRY MAGUIRE'IN HATALARI DAMGA VURDU

İngiltere Milli Takımı ve Manchester United'ın tartışılan stoperi Harry Maguire, Almanya maçına da hatalarıyla damga vurdu.

51. dakikada yaptığı pas hatasında topu kapan Musiala'yı ceza alanında faulle durduran Maguire penaltıya ve takımının geri düşmesine sebep oldu. 67. dakikada ileri çıkarken topu kaybetti, devamında savunmadaki yerini bırakıp rakibe önde bastı, daha sonra top ceza yayı sağındaki Kavertz'e geldi. Kavertz'in sol ayağıyla müthiş şutunda top Maguire'ın üzerinden geçerek köşeden ağlarla buluştu.

Başka pozisyonlarda da hatalar yapan ve top kayıplarına sebebiyet veren Maguire, sosyal medyada ve İngiliz basınında yoğun şekilde eleştirildi.

İLK 11'DE ÇIKTIĞI MAÇLARDA GALİBİYETİ YOK

Bu sezon Manchester United formasıyla 5 maça çıkan Harry Maguire, bu maçların 3'ünde ilk 11 başladı. Manchester United bu üç maçı da kaybetti. Maguire'ın ilk 11 çıktığı ilk hafta maçında Brighton'a evinde 2-1 yenilen United, ikinci haftada Maguire yine ilk 11'deyken Brentford'a 4-0 gibi tarihi bir skorla mağlup oldu. 29 yaşındaki stoper sonraki 3 haftada yedek soyunup oyuna girmedi. Manchester United bu üç maçı da kazandı. 3-1 kazanılan Arsenal maçında ise skor 3-1 iken 81. dakikada oyuna dahil oldu.

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UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk hafta maçında Maguire ilk 11'deydi ve United, Real Sociedad'a 1-0 yenildi. Sheriff maçında ise yedek soyunup son dakikada oyuna girdi. United bu maçı 2-0 kazandı.

UEFA Uluslar Ligi grubunda oynadığı 6 maçta hiç galibiyet alamayan İngiltere'de Harry Maguire 5 maça ilk 11'de çıktı. 4-0 kaybedilen Macaristan maçında ise son 5 dakikada oyuna girdi.

Maguire'ın bu sezon ilk 11 çıktığı maçlardaki sonuçlar şu şekilde:

Manchester United 1-2 Brighton

Brentford 4-0 Manchester United

Manchester United 0-1 Real Sociedad

İtalya 1-0 İngiltere

İngiltere 3-3 Almanya

TARİHİN EN PAHALI SAVUNMACISI

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Harry Maguire, 2019 yazında Leicester City'den Manchester United'a 87 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. Bu imzayla tarihin en pahalı savunmacısı unvanını alan Maguire, unvanını günümüzde de koruyor. Transfermarkt verilerine göre 29 yaşındaki stoperin güncel piyasa değeri 30 milyon euro.

Tarihte en yüksek bonservis ödenen savunmacılar:

1- Harry Maguire: 87 milyon euro (Leicester City - Manchester United / 2019)

2- Matthijs de Ligt: 85.5 milyon euro (Ajax - Juventus / 2019)

3- Virgil van Dijk: 84.6 milyon euro (Southampton - Liverpool / 2018)

4- Wesley Fofana: 82.5 milyon euro (Southamğton - Liverpool / 2022)

5- Lucas Hernandez: 80 milyon euro (Atletico Madrid - Bayern Münih / 2019)

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