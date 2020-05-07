MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriHastaneye kaldırılan Hollanda Teknik Direktörü Koeman'ın sağlık durumu iyi!
GeriFutbol Hastaneye kaldırılan Hollanda Teknik Direktörü Koeman'ın sağlık durumu iyi!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 07.05.2020 - 18:46,Son Güncelleme:

Hastaneye kaldırılan Hollanda Teknik Direktörü Koeman'ın sağlık durumu iyi!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hastaneye kaldırılan Hollanda Teknik Direktörü Koeman'ın sağlık durumu iyi!
Abone Olgoogle-news

Hollanda Milli Takımı'nın teknik direktörü Ronald Koeman, kalp rahatsızlığı nedeniyle geçirdiği ameliyatın ardından sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

Koeman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Geçen hafta sonu küçük bir şok yaşadık ama doktorlar harika bir şekilde yardımcı oldular." ifadesini kullandı.

Oldukça sağlıklı hissettiğini belirten 57 yaşındaki teknik adam, "Top yeniden yuvarlanmaya başladığında ben de hazır olacağım." yorumunu yaptı.
Koeman, kendisine destek mesajı gönderen herkese teşekkür etti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle