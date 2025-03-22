Hasselbaink'ten Ronaldo'ya emeklilik çağrısı: 'Futbolun 2026 Dünya Kupası'nda Cristiano'ya ihtiyacı yok!'

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Hollanda futbolunun ve Premier Lig'in efsane forvetlerinden Jimmy Floyd Hasselbaink, kariyerini Suudi Arabistan'da Al-Nassr'da sürdüren Portekizli süperstar Cristiano Ronaldo için olay açıklamalarda bulundu.

Hasselbaink, Cristiano Ronaldo'nun futbol oynamaya devam ederek yıllar içinde yarattığı mirasına zarar verdiğini öne sürerek, en iyi günlerinin geride kaldığını ve artık futbola veda etmesi gerektiğini söyledi.

Chelsea formasıyla özdeşleşen efsane golcünün açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"FUTBOLUN 2026 DÜNYA KUPASI'NDA RONALDO'YA İHTİYACI YOK"

Ronaldo'nun futbol tarihindeki en iyi oyunculardan biri olduğunu söyleyen Hasselbaink, "Ronaldo uzun zamandır futbol sahalarındaki en iyi oyunculardan biri, hatta tarihin en iyi oyuncularından biri. Ama futbolun 2026 Dünya Kupası'nda Cristiano Ronaldo'ya ihtiyacı yok. Bence şu anda Portekiz Milli Takımı için oynamaya devam ederek kendisine faydadan çok zarar veriyor, ve bu yıllar içinde oluşturduğu mirasını da kötü etkiliyor" dedi.

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"BANA SORARSANIZ RONALDO, MESSI'DEN DAHA İYİ"

Ronaldo'yu Messi'nin önünde gördüğünü söyleyen Hasselbaink, "Bana 'Messi mi Ronaldo mu?' sorusunu sorarsanız, o seviyeye gelmek ve orada kalabilmek için yapmak zorunda kaldığı şeylerden dolayı her zaman Ronaldo derim" şeklinde konuştu.

"BUNDA UTANILACAK BİR ŞEY YOK! BIRAKMA ZAMANI ÇOKTAN GELDİ"

Her futbolcunun kramponlarını asmak için bir zamanının olduğunu ve Ronaldo'nun zamanının çoktan geldiğine inandığını belirten Hasselbaink, "Hepimiz biliyoruz ki gelmeniz ve gitmeniz, başlamanız ve bırakmanız gereken zamanlar vardır. Bence Ronaldo'nun bırakma zamanı çoktan geldi, artık gençlerin önünü açması gerekiyor. Bazı maçlarda pres yapmanız gerekir, bazı maçlarda farklı aksiyonlara girmeniz gerekir, bence artık Ronaldo bunları yapamaz. Bunda da utanılacak bir şey yok. Onun 40 yaşında hala bu seviyede oynuyor olması bile futbol için başlı başına bir dönüm noktası" ifadelerini kullandı.

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"MESSI BIRAKMADAN RONALDO FUTBOLU BIRAKMAZ!"

Son olarak Cristiano Ronaldo'nun emekliliğiyle ilgili bir tahminde bulunan Hasseilbank, "Bence Ronaldo, Messi bırakmadan futbolu bırakmaz. Ne zaman Messi futbolu bırakmaya karar verir, o zaman Ronaldo da futbolu bıraktığını açıklar" şeklinde konuştu.

CRISTIANO RONALDO'NUN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Al-Nassr'da 33 maça çıkan 40 yaşındaki Portekizli süperstar, 28 gol - 4 asistlik performans sergiledi.

Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı'nda çıktığı son 10 maçta ise 5 gol - 2 asist üretti.