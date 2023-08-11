Hasret sona eriyor! Süper Lig başlıyor

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Bu sezon 12 ilden toplam 20 takım mücadele edecek. Ligin ilk yarısı 18, ikinci yarısı 20 hafta olarak oynanacak. 25 Aralık’ta ilk yarısı bitecek olan ligin ikinci devresi 5 Ocak’ta başlayacak. Euro 2024 nedeniyle lig bu sezon erken (19 Mayıs) sona erecek.

İSTANBUL'DAN 8 TAKIM VAR

Yeni sezonda 20 takımdan 8’i (Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Başakşehir, Kasımpaşa, Karagümrük, İstanbulspor, Pendikspor) İstanbul’dan olacak. Bunun dışında en fazla takımı olan il Antalya (Alanyaspor ve Antalyaspor). Sezonun ilk büyük maçı Galatasaray ile Trabzonspor arasında 2. haftada oynanacak. Ligde ilk derbi ise 9. haftada Galatasaray ile Beşiktaş arasında yapılacak. Ayrıca ligin ilk yarısı dev bir karşılaşmayla, Fenerbahçe-Galatasaray derbisiyle sona erecek.

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İLK 5'E GİRENLER AVRUPA'YA GİDECEK

Süper Lig’de yabancı oyuncu kuralı, geçen sezonda olduğu gibi 8+3 şeklinde uygulanacak. Takımlar en fazla 14 yabancı oyuncuya lisans çıkarabilecek. Bu 14 kişi maç kadrosunda olabilecek ancak sadece sekizi aynı anda oynatılabilecek. 26 Haziran’da başlayan birinci transfer dönemi, 15 Eylül’de sona erecek. Ara transfer ise 11 Ocak-9 Şubat 2024 arasında olacak. Ligde son 4 takım küme düşecek. İlk iki takım Şampiyonlar Ligi’ne, üçüncü ve kupa galibi Avrupa Ligi’ne, dördüncü Konferans Ligi’ne gidecek.