Hasret bitiyor: Süper Lig geri dönüyor!

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Trendyol Süper Lig'de 67. sezon heyecanı 9 Ağustos Cuma günü start alacak. Türkiye 1. Futbol Ligi, şimdiki adıyla Süper Lig 1959 yılında başladı. 1959 yılında düzenlenen Türkiye 1. Futbol Ligi'nin ilk sezonunda maçlar, 8'er takımdan oluşan Beyaz ve Kırmızı adıyla iki grupta oynandı. Gruplarını lider tamamlayan Galatasaray ile Fenerbahçe finalde karşı karşıya geldi. İlk maçı sarı-kırmızılılar 1-0, ikinci mücadeleyi ise sarı-lacivertliler 4-0 kazandı. Böylece ilk lig şampiyonu Fenerbahçe oldu. Geçtiğimiz sezon ise Galatasaray şampiyonluk kazandı.

2002-2003 sezonunda Süper Lig olarak anılmaya başlandı

1959-1960 sezonundan itibaren ise grup sistemi kaldırıldı ve Türkiye 1. Ligi bugünkü statüsü ile oynanmaya başlandı. Ligde 1987-1988 sezonuna kadar galibiyete 2 puan verilirken, bu sezondan itibaren galibiyete 3 puan verilmeye başlandı. Ligin adı 2002-2003 sezonunda değiştirildi.

Süper Lig'de bu sezon 19 takım mücadele edecek. Sezon sonu 4 takım bir alt lige düşecek.



En çok Galatasaray şampiyon

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Süper Lig'de en çok şampiyonluğu Galatasaray kazandı. Sarı-kırmızılılar ligde 24 kez bu sevinci yaşadı. Fenerbahçe 19 şampiyonlukla ikinci, Beşiktaş da 16 şampiyonlukla üçüncü sırada bulunuyor. Ligde Trabzonspor 7, Bursaspor ve Başakşehir de 1'er kez şampiyon oldu.

Beşiktaş'ın şampiyonluk sayısı 1959 yılından beri süren ligdeki şampiyonluk sayısından 2 fazla. Bunun nedeni TFF Tahkim Kurulu'nun 2002 yılında aldığı kararla siyah-beyazlıların 1956-1957 ve 1957-1958 sezonlarında lig şampiyonu olduğuna ve bu şampiyonlukların 'TFF Yıldız Kriterine' dahil edileceğine karar vermesi olarak yer alıyor.



Ligin yenileri

Bu sezon Trendyol 1. Lig'den, Süper Lig'e Eyüpspor, Göztepe ve Bodrum FK yükseldi. Eyüpspor ile Bodrum FK tarihlerinde ilk kez en üst ligde mücadele edecek. Göztepe ise 2021-2022 sezonunda veda ettiği Süper Lig'e 2 sezon aranın ardından döndü.



3 büyükler hiç küme düşmedi

3 büyükler olarak adlandırılan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş bugüne kadar Süper Lig'de küme düşmedi. Bu takımlar 1959'dan bu yana aralıksız şekilde Süper Lig'de mücadele ediyor.



En çok Fatih Terim şampiyonluk yaşadı

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Süper Lig tarihinde en çok şampiyon olan teknik direktör ise Fatih Terim. Deneyimli çalıştırıcı hepsi Galatasaray ile olmak üzere toplam 8 şampiyonluk yaşadı. Terim, sarı-kırmızılılar ile 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2011-2012, 2012-2013, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında ipi göğüsledi. Terim'e lig şampiyonluğu sayısında en yakın isim Trabzonspor'u 4 kez şampiyon yapan Ahmet Suat Özyazıcı.



Mustafa Denizli 3 farklı takımla şampiyon oldu

Mustafa Denizli, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile olmak üzere 3 farklı takımla şampiyon olan tek teknik direktör olarak dikkat çekiyor. Ligde ayrıca Christoph Daum, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile, Mircea Lucescu da Galatasaray ve Beşiktaş ile şampiyonluk yaşadı.



En çok puanla Galatasaray şampiyon oldu

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Şampiyon olan takımlar içerisinde en fazla puanla şampiyon Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezon Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde 38 maçta 102 puan topladı. Aslan geçen sezon ayrıca bir sezonda en fazla galibiyet rekorunu da kırdı. En az puanla şampiyon olan takım ise Trabzonspor. Bordo-mavililer, 1979-1980 ve 1980-1981 sezonlarında 39 puanla kupa kaldırdı.



Beşiktaş 48 maç mağlup olmadı

Beşiktaş, Süper Lig tarihinde en uzun süre mağlup olmayan takım olarak dikkat çekiyor. Siyah-beyazlılar, 1990-1991 sezonunun 26. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ne 2-0 kaybettikten 48 maç sonra 1992-1993 sezonunun 13. haftasında Galatasaray'a 3-1 yenildi.



Namağlup şampiyon Beşiktaş

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Süper Lig'de geride kalan 66 sezonda Beşiktaş ve Galatasaray sezonu mağlup olmadan tamamladı. Siyah-beyazlılar, 1991-1992 sezonunda yenilgi almadan şampiyonluğa ulaşan ilk ve tek takım olmayı başardı. Sarı-kırmızılılar ise 1985-1986 sezonunda 36 mücadelede yenilmedi fakat ligi şampiyon Beşiktaş'ın ardından averajla ikinci sırada tamamladı.



Galatasaray'dan üst üste kazanma rekoru

Süper Lig tarihinde bir sezonda üst üste en çok maç kazanma rekoru Galatasaray'a ait olarak yer alıyor. Sarı-kırmızılılar, 2023-2024 sezonunda 20 ile 36. haftalardaki 17 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak rekor kırdı.



Gol rekoru Galatasaray'da

Lig tarihinde bir sezonda en çok golü Galatasaray kaydetti. Sarı-kırmızılılar, 1962-1963 sezonunda iki aşamalı olarak gerçekleştirilen ligde 42 karşılaşmada rakip fileleri 105 kez havalandırdı. O dönem takımın başında ise Gündüz Kılıç bulunuyordu.



En çok gol atan Tanju Çolak

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Ligde bir sezonda en çok gol atan futbolcu Tanju Çolak olarak kayıtlara geçti. Çolak, 1987-1988 sezonunda Galatasaray'da oynadığı sezonda rakip fileleri 39 kez havalandırdı. En çok gol kaydeden yabancı futbolcu ise Mbaye Diagne. Senegalli futbolcu, 2018-2019 sezonunda Kasımpaşa ve Galatasaray formalarıyla oynadığı müsabakalarda 30 kez gol sevinci yaşadı. Ligin ilk gol kralı Galatasaraylı Metin Oktay (11), son gol kralı da Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi (25) oldu.



En gollü maç: Fenerbahçe - Gaziantepspor

Süper Lig'in en gollü maçı 1991-1992 sezonunda Fenerbahçe ile Gaziantepspor arasında yaşandı. İstanbul'da oynanan müsabakada toplam 12 gol kaydedilirken, sarı-lacivertliler mücadeleden 8-4 galip ayrıldı.

En farklı galibiyet Beşiktaş'tan

Süper Lig'de bugüne kadar en farklı skorlu galibiyeti Beşiktaş elde etti. Siyah-beyazlılar, 1989-1990 sezonun 6. haftasında 15 Ekim 1989 tarihinde İstanbul'da karşı karşıya geldiği Adana Demirspor'u 10-0'lık skorla mağlup etti.



En çok Umut Bulut forma giydi

Süper Lig tarihinde en çok forma giyen futbolcu ise Umut Bulut oldu. Kariyerinde Galatasaray, Trabzonspor, MKE Ankaragücü, Kayserispor ve Yeni Malatyaspor ile Süper Lig'de mücadele eden Bulut, toplam 515 müsabakada görev yaptı.