Hasan Şaş'tan Icardi açıklaması! 'Bunları çözmek kolay değil'

Haberin Devamı

SporON Youtube kanalına konuşan Hasan Şaş, Galatasaray'ın gündemiyle ilgili yorumlarda bulundu.

Icardi'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama hakkında:

"FİZİKSEL DURUMU TARAFTARIN HOŞNUTSUZLUĞUNA SEBEP OLUYOR"

"Bu duygusal bir açıklama. Icardi, birinci adamken bir anda Osimhen'in arkasında buldu kendini. Artık Icardi'yi sadece yorumcular değil, kendi seyircisi de eleştirmeye başlıyor. Fiziksel durumu taraftarın hoşnutsuzluğuna sebep oluyor. Bu sezon 7 gollük katkı verdi ancak oyuna girip katkı veremediği maçlar sebebiyle tribünden mırıldanmalar da oluyor."

"Artık günümüz futbolunda oyuncuların sakatlanma riski çok yüksek çünkü oyun, daha ikili mücadelelere dayalı ve şiddetli koşularla oynanıyor; üç günde bir maç yapılıyor. Bu tempoyu kaldırmak için 25 tane net oyuncu olması lazım. Ajax dönüşünde, Kocaeli deplasmanında oynatacak net rotasyon oyuncuları olmalı. Sanchez ya da Abdülkerim sakatlandığında 'eyvah' dememelisin."

Haberin Devamı

"GALATASARAY DAHA ÖNCE BÖYLE MAÇLAR OYNADI"

"Galatasaray'ın Atletico Madrid maçı için bir özrü yok; bütün eksikler ve sakatlar dönmüş olacak. Galatasaray daha önce böyle maçlar oynadı. Eskiden bizler oynadık; Juventus maçı var, en son Liverpool maçı var. Bu kadar karalar bağlamanın anlamı yok. Kulüp ve teknik heyet, bu kadar sakatlığa rağmen bir şeyleri sürdürebildiği için destek beklerken, taraftar bir yerden bir şey bulup onların üstüne gidiyor. Şu an bunun yapılacağı bir dönem değil. Bugün destek olunmayacaksa ne zaman olacak?"

"ÖNEMLİ OLAN GALATASARAY"

"Bizler de futbol oynadık. Futbol bu. Hepimizin başına böyle dönemler gelir. Sakatlanmıştım, futbolu bırakırken beni çaycı Vahit uğurladı. Galatasaraylı olduğumuz için Galatasaray'a küsemeyiz. Galatasaray bir ağaç; biz dallarıyız. Icardi konusu da böyle olacak. Yarın Osimhen'in başına da gelecek. Hagi de gitti. Önemli olan Galatasaray, Galatasaray'ın incinmemesi lazım."

Haberin Devamı

"Ocak ayında Galatasaray, Icardi konusunu iyi ya da kötü çözmeli. Benim gönlümden geçen, Icardi'nin 1 yıl daha kalması. Ahde vefayı Galatasaray ona gösterebilir ama Icardi 1 yıl kalmak ister mi? Bunları çözmek kolay değil; yönetim için de kolay değil."