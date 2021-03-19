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GeriFutbol Hasan Şaş'tan havalimanındaki gerginlik için açıklama! 'Laf attılar'
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Futbol
Haber Giriş: 19.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Hasan Şaş'tan havalimanındaki gerginlik için açıklama! 'Laf attılar'

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Hasan Şaş'tan havalimanındaki gerginlik için açıklama! 'Laf attılar'

Galatasaray'ın eski futbolcusu ve eski yardımcı antrenörü Hasan Şaş, uçakla geldiği memleketi Adana’da havalimanından çıkarken bir kişiyle tartışması hakkında açıklamalar yaptı.

Spor Arena / Adem KABAYEL - G.Saray'ın eski futbolcusu Hasan Şaş‘ın Adana’da havalimanında bir kişiyle tartıştı ortaya çıktı.

16 Mart’ta İstanbul’dan kalkan uçakla memleketi Adana’ya gelen Hasan Şaş’ın iddialara göre hava limanı çıkışında Erhan Önal’ın ölüm haberini alırken büyük üzüntü yaşadı. 44 yaşındaki futbol adamı terminalin çıkışında bir kişiyle tartışırken karşılıklı atışma kavgaya dönüştü. Araya giren vatandaşlar Şaş’ı yatıştırmaya çalışarak kendisini bekleyen otomobile kadar götürdü.

Hasan Şaştan havalimanındaki gerginlik için açıklama Laf attılar

ORTADA BİR ŞEY YOKKEN...

Hasan Şaş olayla ilgili olarak Hürriyet’e “Bu tip olaylar benim başıma çok geliyor.. Her dönem böyle sataşmalara, laf atmalara maruz kalıyorum. Hava alanında da böyle bir durum oldu. Ortada hiçbir şey yokken laf atıldı. Ne dediğini tam anlamadım ama tepki gösterdim. Durum bu” açıklamasını yaptı.

Hasan Şaştan havalimanındaki gerginlik için açıklama Laf attılar

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