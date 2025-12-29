Hasan Şaş'tan Fenerbahçe'nin yıldızına övgü: 'Galatasaray'da görmek isterdim!'

Haberin Devamı

Yorumcu ve eski Galatasaray futbolcusu Hasan Şaş, ligin ilk devresini lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio hakkında sarf ettiği sözlerle dikkat çekti.

"FENERBAHÇE'NİN İYİ OYUNUNUN SEBEBİ"

SporON YouTube kanalına konuşan Şaş, "Fenerbahçe'nin iyi oyununun sebebi, Tedesco'nun geldikten sonra hemen 2 çakılı 6 numara bazen Fred'i kullandı ama İsmail-Alvarez ikilisi... Hepsi Asensio'yu daha rahat nasıl oynatabilirim üzerineydi." ifadelerini kullandı.

TALISCA & ASENSIO

Hücum yönünde Talisca ve Asensio etkisinin altını çizen Hasan Şaş, "Talisca ile birlikte 2 tane solak Fenerbahçe'ye çok şey katıyor. Burada Fenerbahçe'yi durdurmak için konuşmayayım ama şöyle bir şey var, eğer Talisca ve Asensio bağlantılarını kesemezseniz ikisi de sol ayak, ikisi de çok formda başınıza bela alırsınız." dedi.

Haberin Devamı

"GALATASARAY'DA OLMASINI İSTERDİM"

Fenerbahçeli yıldızı Galatasaray'da görmek istediğini belirten Şaş, "Fenerbahçe çok çok çok iyi bir oyuncu (Asensio) almış. Ben bu oyuncunun açık söyleyeyim Galatasaray'da olmasını isterdim. Çok fark yaratır. Sol ayağına hakim, oyun zekası çok yüksek, az top kaybı yapıyor, devamlı tehlike halinde. Talisca da iyi durumda."

şeklinde konuştu.