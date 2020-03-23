Galatasaray'da Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın test sonuçları belli oldu
Galatasaray’ın yardımcı antrenörleri Hasan Şaş ve Ümit Davala’nın corona virüs testleri negatif çıktı.
Galatasaray’ın yardımcı antrenörleri Hasan Şaş ve Ümit Davala’nın corona virüs testlerinin negatif çıktığı öğrenildi.
Sarı kırmızılı kulübün İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve teknik direktörü Fatih Terim’in corona virüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından gözler Terim’in yardımcılarına çevrildi.
Edinilen bilgiye göre, Hasan Şaş ve Ümit Davala’nın corona virüs testleri negatif çıktı.
Sosyal medya hesabından test sonucuyla ilgili olarak açıklama yapan Davala, "Koronavirüs testimin pozitif çıktığına dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerini kullandı.
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