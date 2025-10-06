×
Hasan Şaş Galatasaray'ın yıldızlarına seslendi: Icardi ve Sane tatil yapmasın!

Güncelleme Tarihi:

Hasan Şaş Galatasarayın yıldızlarına seslendi: Icardi ve Sane tatil yapmasın
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2025 17:22

Galatasaray'ın efsane isimlerinden Hasan Şaş, sarı kırmızılıların iki yıldızı Mauro Icardi ve Sane'yi eleştirdi.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında kendi sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kalarak milli araya lider pozisyonda girdi.

Sarı-kırmızılı ekip, bu beraberlikle puan tablosunda zirvedeki yerini korudu ancak oynanan futbol, bazı eleştirileri de beraberinde getirdi.



HASAN ŞAŞ'TAN ELEŞTİRİLER

SporON YouTube kanalında konuşan Galatasaray’ın efsane isimlerinden Hasan Şaş, takımın bazı oyuncularına yönelik çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Şaş, özellikle takımın oyun tarzı ve oyuncu tercihleri konusunda sert eleştiriler yönelterek, Galatasaray’ın büyüklüğüne yakışır bir futbol sergilemesi gerektiğini vurguladı.



'G.SARAY'IN BÜYÜKLÜĞÜNE UYGUN DEĞİL'

Hasan Şaş, sol bek tercihleriyle ilgili görüşlerini paylaşırken, "Eren Elmalı ve Jakobs ikilisi, Avrupa deplasmanında iş görür, onlara lafım yok. Ama Galatasaray, Rams Park’ta oynuyorsa, iki savunma odaklı sol bekle sahaya çıkmaz.

Bu, kulübün büyüklüğüne uygun değil. Barış, Yunus, Sane ya da Sallai gibi oyuncularla daha ofansif bir anlayış olmalı. Deplasmanda rakip kanat seni zorluyorsa, o başka, ama iç sahada bu olmaz." ifadelerini kullandı.



'İZNE ÇIKMASINLAR'

Ayrıca Şaş, Mauro Icardi ve Leroy Sane’ye de seslenerek, "Biraz daha çaba göstermeliler, soru işaretleri yaratmamalılar. İzin günlerinde tatile gitmek yerine Kemerburgaz’da kalsınlar, çalışsınlar. İzin 4 gün mü?

Gitmesinler, antrenman yapsınlar, fedakârlık göstersinler." diyerek oyuncuların daha fazla sorumluluk alması gerektiğini belirtti.

