Hasan Şaş, Bernardo Silva'yı Galatasaray'a önerdi: Gözünüz kapalı alın!

Galatasaray gündemini değerlendiren Hasan Şaş, sarı-kırmızılıların transfer gündeminde olduğu ileri sürülen futbolcu hakkında da yorumda bulundu.

'BAHSETTİĞİM OYUNCU BERNARDO SILVA!'

Bir Youtube kanalında konuşan Hasan Şaş, "Bahsettiğim 10 numara ya da saha içi lideri dediğim oyuncu Bernardo Silva. Manchester City-Arsenal lig kupası maçını izledim, görmeliydiniz ya!" dedi.

'GÖZÜNÜZ KAPALI ALABİLİRSİNİZ'

Galatasaray'a oyuncu için tavsiyede de bulunan Şaş, "Benim saha içi lideri dediğim, oyunu sadece kendine değil takımıyla bir bütün halinde oynayan, sahayı bir bütünüyle gören ender oyunculardan biri. Yani gözünüz kapalı 2-3 senelik kontratla alabilirsiniz." sözlerini sarf etti.

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

2027 yılından bu yana Manchester City'de forma giyen Bernardo Silva'nın, İngiliz deviyle sözleşmesi önümüzdeki yaz sona eriyor. Portekizli yıldızın güncel piyasa değeri ise 27 milyon euro.

SEKİZ GOLE KATKI

Bernardo Silva, bu sezon Manchester City formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 42 maça çıktı. 31 yaşındaki futbolcu, söz konusu 42 karşılaşmada üç gol atıp beş asist yaparak sekiz gole direkt katkıda bulundu.