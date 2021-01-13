Hasan Kartal'dan Galatasaray'a Oğulcan Çağlayan yanıtı! "Dersine çalışsınlar..."

Kartal, UÇK'nın 6 maç men ve 1.2 milyon euro ceza verdiği eski oyuncuları Oğulcan Çağlayan hakkında konuştu.

Çağlayan'ın Galatasaray'a transfer sürecini etik bulmadığını belirten Kartal, "Oğulcan Çağlayan ile sözleşme yaptık ve 1 yıl daha uzatma hakkımız vardı. Opsiyonu kullandık ve oyuncumuz 6 maç kala sözleşmeyi feshetti. Rizespor'un sıkıntılı dolduğu dönemde gitti. Bu çocuğun gidişi etik olarak doğru değil, sözleşme gereği hiç doğru değil. Galatasaray gibi güzide kulübü yönetenler dersine çalışsınlar. Bilgi ve belge bulamıyorlarsa, istesinler. 'Rizespor nasıl yaptı, nasıl becerdi?' diye konuşmasınlar. Rizespor'un hakları için gerekeni yaptık, yapmasaydık bizden sonra gelenler hesap sorardı." diye konuştu.

Öte yandan Kartal, Rizespor ile Oğulcan Çağlayan arasındaki sözleşmenin son maddesini de basın mensuplarıyla paylaştı.

NE OLMUŞTU?

Geçen sezon Çaykur Rizespor Kulübü, Oğulcan Çağlayan'ın 1 yıllık opsiyonunu kullanarak oyuncunun sözleşmesini uzatmış, futbolcu ise bunu kabul etmeyerek lig devam ettiği sırada sözleşmesini tek taraflı feshetmişti.

Geçen sezonun son maçlarında Rizespor'da forma giymeyen ve sezonu boşta tamamlayan Oğulcan Çağlayan, daha sonra yeni sezonun başında Galatasaray ile resmi sözleşme imzalamıştı.