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Haber Giriş: 26.10.2020 - 23:16 | Son Güncelleme:

Hasan Kartal: "Ligde yukarıları zorlamak için elimizden geleni yapacağız"

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Hasan Kartal: "Ligde yukarıları zorlamak için elimizden geleni yapacağız"
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Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, 2-0 kazandıkarı Demir Grup Sivasspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Bu galibiyet bizim için çok önemli bir galibiyetti. Bundan sonra artık önümüze bakacağız 5’inci sıraya çıktık. Bundan sonra daha yukarıları zorlamak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Süper Lig’in 6’ncı haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor’u 2-0 mağlup eden Çaykur Rizespor’da karşılaşma sonrası kulüp başkanı Hasan Kartal basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Güzel bir karşılaşma oynadıklarını belirten Kartal, "Centilmence oynanan bir maçtı. Gayet güzel bir sonuçla da bitirdik. İnşallah bundan sonra Sivasspor'da daha iyi galibiyetler alır. İnşallah hem Avrupa’da hem de Türkiye’de başarılı olur. Biz de ona seviniriz. Tabii ki bu galibiyet bizim için çok önemli bir galibiyetti. Bundan sonra artık önümüze bakacağız. 5’inci sıraya çıktık. Bundan sonra daha yukarıları zorlamak için elimizden geleni yapacağız. Bizim takım oturdu. Artık sporcular hocamızla kaynaştılar. Bundan sonra galibiyetten başka bekleyeceğimiz hiçbir şey yok. Çünkü alt yapımız tamam, her şey tamam. Bundan sonraki maçlarda daha iyi bir Rizespor izlettireceğiz" diye konuştu.

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