Hasan Kartal: Futbol kapatılabilir, amatör branşlar kapatılmaz

Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'un başkanı Hasan Kartal, koronavirüs sürecinde liglerin oynatılamaması ile birlikte kulüplerde ortaya çıkan ekonomik sıkıntıları, futbolcu sözleşmelerini ve amatör branşların kapatılması tartışmasını Demirören Haber Ajansı'na (DHA) değerlendirdi.

"KULÜPLERİN KÖTÜYE GİTMESİ FUTBOLCULARI DA SIKINTIYA SOKAR"

Futbolcu ücretlerinde indirime gidilmesi ile ilgili Kulüpler Birliği'nde ortak karar alındığını belirten Başkan Hasan Kartal, "Kulüpler Birliği'nde almış olduğumuz kararda da, indirime Türk kulüpleri de gidecek ve görüşmelere başlanacak. Belli bir noktada Kulüpler Birliği'nde anlaşıldı ama kulüp içerisinde ne şekilde uygulanacağı belli değil daha. Yerli, yabancı futbolcuyla anlaşma bir görüşme neticesinde sonuçlanacak. Daha biz başlamadık. Sanırım sportif direktör ile bu işi yürüteceğiz. Herhalde önümüzdeki günlerde bir indirim de biz de isteyeceğiz. Çünkü kulübün kötüye gitmesi demek sporcuların sıkıntıya girmesi demek. Kulüpler varsa ayaktaysa sporcular para kazanacak. Futbolcuların da kulüpleri düşünmesi lazım. Bu gemi hepimizin. Gemi battı mı hep beraber batacağız. Sporcular da buna bir tepki vermeyecek, ellerinden geldiğince indirim yapacaklardır diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"OYUNCU SÖZLEŞMELERİNDE ÖNÜMÜZDE BİR KAOS VAR"

"Zaman uzarsa sözleşme de uzar" diye sözlerini sürdüren Başkan Kartal, şunları kaydetti:

"Bu lig nasıl oynatılacak. Bunların çözüme ulaştırılması lazım. Şu zaman bu koronavirüs hastalığı biterse şöyle olabilir, şu tarihte biterse şu olur... 3-4 alternatifli bir şeyler düşünüp ona göre bir sisteme oturtulması lazım. Sporcuların sözleşmeleri neticede bitti. Fakat öbür sezon başladı, burada bitti, öbür sezon başladı; ikisini bir mi başlatacaksın, yoksa diğerini daha öteleyecek misin? Ne kadar öteleyeceksin? Önümüzde bir kaos, kargaşa var. İnşallah TFF, FIFA, UEFA bunlar bir şekilde düzgün bir sistem kurup, problemsiz bir şekilde kulüplere yansıtmasında fayda var diye düşünüyorum."

"DÜŞME KALKSIN, LİG FAZLA TAKIM OLSUN"

Ligin geleceğiyle ilgili de konuşan Hasan Kartal, şöyle devam etti:

"Düşme tehlikesinde olanlar gerçekten büyük sıkıntıda. Ben Rizespor olarak önümdeki maçlara baktığımda bir problem yaşayacağımı zannetmiyorum. Ama bu kaos içerisinde iyi mücadele veren belki düşmeme ihtimalinin çok yüksek olacağı kulüpler de vardır. Şimdi bu kulüpler bu kaosta maç oynayacak ve sonucu ne olacak belli değil. 1'inci, 2'nci, 3'üncü ve Süper Lig'de düşmenin kaldırılması lazım. İlla şampiyonluk belirlenecekse bir şekilde şampiyonluk belirlenebilir. Düşme kalktıktan sonra aşağıdan çıkacakları da lige almak lazım. Ha takımlar fazlalaştı ise seneye iki katını düşürürsünüz aşağıya. Biz seyircisiz iki maç oynadık, ikisinde de bu koronavirüsün olduğu sürede sporcularda psikolojik olarak büyük bir problem oldu. Hep dışarıda oynadık ve ikisini de kaybettik. İkisinden de puan alacak güçte olan bir takımız, sanki sahalarda yoktu. Bundan sonra oynanırsa ne olacak, gerçek bir müsabaka mı olacak, gerçek sonucu mu verecek; hayır."

"BEN HİÇBİR ZAMAN AMATÖRÜN KAPATILMASINDAN YANA DEĞİLİM"

Başkan Hasan Kartal, Çaykur Rizespor olarak amatör branşları çok önemsediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Amatör sporlara devlet de desteğini veriyor. Amatör sporun içinde bulunan çocuklar bizim çocuklarımız. Gençler spor yapacak orada, enerjisini orada atacak. Bu çocuklar küçüklükten spora alışacak. Sağlıklı bir nesil yetişecek. Sen tutar da çoluğu çocuğu spordan uzak tutuyorum dersen bu iş olmaz. Bizim spor dediğimizde esas düşüneceğimiz şey amatör spordur. Amatör spor ülkenin geleceğini teşkil eder. Amatör sporları kaldırma gibi bir düşünce mümkün değil. Çok büyük bir sıkıntı olursa profesyonel futbolu kaldırmayı bile düşünebilirsin bence, amatörü hiç aklımızın ucundan bile geçirmememiz lazım. Rizespor olarak amatöre önem veriyoruz. Ben hiçbir zaman amatör sporu kapatmaktan yana değilim."

"MİLLİ TAKIMIMIZIN GİDİŞATI İYİ"

Avrupa Şampiyonası'nın 2021 yılına ertelenmesi ve milli takım ile ilgili ise Kartal, "Milli takımımızın gidişatı iyi. Biraz daha alt yapıya yerli oyuncuya önem verildiğinde milli takımımızın iyi olacağını düşünüyorum. Şenol hocamız da gayet iyi. İnşallah milli takımı iyi yerlerde görürüz" dedi.

"YABANCI FUTBOLCULARIN PSİKOLOJİSİ İYİ DEĞİL"

Yerli futbolcu sayısının artırılması gerektiğini dile getiren Hasan Kartal, "Yabancı oyuncu sayısı çok yüksek, neye göre bunu koydular bilmiyorum. Yerli oyuncu pahalı oluyor deniyor; yerli oyuncu birazcık daha fazla üret, onu da aşağıya doğru çekersin. Şu aşamada bile yabancıların fazla olması hep sıkıntı yaratıyor. Yerliler evine gitti, evinde kalıyor ama yabancılarda hep bir problem var. Ülkesinden, ailesinden, anne babasından ayrı bir odaya sıkışmış duruyorlar. O çocukların psikolojisi ne oluyor. O psikolojiyle de sen futbol oynatacaksın. Yapacağımız şey altyapımızı güçlendirmek" diye konuştu.





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