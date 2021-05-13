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Futbol
Arzu ERBAŞ - Doğancan İLEK
Haber Giriş: 13.05.2021 - 11:01 | Son Güncelleme:

Hasan Kartal: Bülent Uygun ile güzel bir uyum yakaladık

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Hasan Kartal: Bülent Uygun ile güzel bir uyum yakaladık

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal ligin son maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, "Sezonu galibiyetle kapatmak istiyoruz" dedi.

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, ligin son maçında sahalarında Medipol Başakşehiri konuk edeceklerini belirterek sezonu galibiyetle kapatmak istediklerini söyledi.

Teknik direktör Bülent Uygun ile güzel bir uyum yakaladıklarını anlatan Hasan Kartal, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) yaptığı açıklamada, "Sumudica sporcularla uyum sağlayamadı, başarısızlığı oradan kaynaklanıyor. O uyumu sağlasaydı o da başarılı olabilirdi. Bir şanssızlıktı, 7 maç onunla geçti ve çok büyük kayıplarla o dönemi kapattık. Ondan sonra Bülent hoca ile gayet güzel bir uyum yakaladık. Hem yönetim hem futbolcular hem de hoca güzel bir uyum sağlandı. Bu uyum çerçevesinde de gayet güzel bugüne kadar geldi. İnşallah bu son maçımızı da almak kaydıyla sezonu kapatacağız. Ligi 11 ya da 12nci sırada kapatacağız. Bizim hedefimiz bu değil, aslında çok daha yukarılarda olmamız gerekiyor. Gönül bunu istiyor ama bir türlü de başaramıyoruz. Bu çalışmakla olur neticede çalışıyoruz. Altyapıyı yapmaya çalışıyoruz. Kulübü iyi bir yere oturtmaya çalışıyoruz. Ekonomisine dikkat ediyoruz. Bir gün inşallah Rizespor ilk 5e girer diye düşünüyorum ifadelerini kullandı.

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