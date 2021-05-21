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Futbol
AA
Haber Giriş: 21.05.2021 - 15:16 | Son Güncelleme:

Hasan Hüseyin Acar Alanyaspor'a veda etti! "Şimdi daha çok çalışma zamanı..."

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Hasan Hüseyin Acar Alanyaspor'a veda etti! "Şimdi daha çok çalışma zamanı..."

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor futbolcularından Hasan Hüseyin Acar, takımından ayrıldığını duyurdu.

Acar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, turuncu yeşilli takımla karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını kaydetti.

Alanyaspor'a başarılar dileyen Acar, "Şimdi daha çok çalışma zamanı" ifadesini kullandı.

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Sezon ortasında Alanyaspor ile 3,5 yıllık sözleşme imzalayan Hasan Hüseyin Acar, Alanyaspor formasıyla biri Ziraat Türkiye Kupası, 4'ü de Süper Lig olmak üzere 5 maça çıktı.

Hasan Hüseyin Acar Alanyaspora veda etti Şimdi daha çok çalışma zamanı...

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