Hasan Çavuşoğlu açıkladı: Oğuz Aydın'ı Galatasaray ve Beşiktaş istiyor

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Alanyaspor formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 38 karşılaşmada görev yapan ve 13 gol 8 asistle tüm dikkatleri üzerine çeken Oğuz Aydın, Trendyol Süper Lig devleri başta olmak üzere Avrupa kulüplerinin gündeminde... Gösterdiği performansla A Milli Takım’a kadar yükselen genç oyuncunun adı bu aralar özellikle Galatasaray ve Beşiktaş ile anılmakta.

Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu da iddiaları doğruladı.

Çavuşoğlu, Skorer'e yaptığı açıklamada "Oğuz'a yurt içi ve yurt dışından teklifler var. Henüz kimseyle anlaşma sağlamadık. Bir görüşme olmadı. Türkiye'den Galatasaray ve Beşiktaş'ın şahsıma bir teklifleri oldu fakat kulübe ulaşan resmi bir teklif yok" diye konuştu.

İstenen bonservis belli oldu

4.3 milyon Euro değer biçilen 23 yaşındaki sağ kanat için talep edecekleri bonservis hakkında da konuşan Çavuşoğlu, “Bu benim kulübümle görüşeceğim bir konu” dedi.

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Bununla beraber Oğuz Aydın için Alanyaspor’un 6 milyon Euroya yakın bir bonservis talep ettiği öne sürüldü. Buna karşılık Galatasaray’ın 2.5 milyon Euro, Beşiktaş’ın ise 3 milyon Euro’yu gözden çıkardığı gelen haberler arasında...

2021'de Bucaspor'dan gelmişti

Hollanda’da doğan, 2021 yazında Bucaspor’dan Alanyaspor’a 238 bin Euro karşılığında transfer edilen Oğuz Aydın’ın Corendon Alanyaspor ile 2026’ya kadar sözleşmesi bulunuyor.