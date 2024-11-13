Hasan Arat'tan Giovanni van Bronckhorst'un geleceği hakkında açıklama

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu ziyaret eden Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Teknik Direktörleri Giovanni van Bronckhorst'un geleceğiyle ilgili açıklama yapan Arat, "Hedeflerimiz var, Beşiktaş camiası kırgın ve üzgün. Bu takım yeni kurulmuş bir takım, takımlarının arkasında olsunlar. Avrupa'da ciddi bir şansımız var, lig daha bitmemiş durumda. Geçen seneyle kıyaslamasınlar, bu takım aynı takım değil. Derbide yaşanan travmalar psikolojik travmalara neden oldu. Bu takım bunu düzeltebilecek bir takım. Lige iyi başladık, Süper Kupa'yı aldık... Bunun böyle devam etmeyeceğini bir sporcu olarak söyleyebiliyorsunuz. Bu sıkıntılı dönemin geçeceğine inanıyorum. Kimse bir değişiklik falan beklemesin, takıma ve hocaya inanıyorum. Öyle günlük kararlar alacak bir yönetim değiliz.

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'RAFA'YA YAPILAN MÜDAHALE KIRILMADIR'

"Adil bir yönetim olsa puan durumu nasıl olurdu?" sorusunu yanıtlayan Arat,"Ben içeride başka, dışarıda başka konuşmam. Beşiktaş'ta öyle bir yönetici profili olmaz. Biz serzenişlerimizi olay olduğunda dile getirdik. Derbide bir kırılma oldu. Malmö idarecileri bize 'Derbide neler oldu?' diye sordu. İzlanda maçlarındaki VAR kararları 1-2 dakika sürüyor, burada niye böyle? Derbi kırılma maçıdır, Kasımpaşa maçındaki Rafa'ya yapılan müdahale kırılmadır. Malmö maçında Rafa'ya dokunabiliyorlar mıydı koşarken? Beşiktaş kötü oynadığında puan kaybediyorsa biz mazeret üretmeyiz ancak hakkı yeniyorsa Beşiktaş çıkar hakkını arar, biz bugün o noktadayız. Sayın başkanın önemli önlemler alacağına inanıyorum." sözlerini sarf etti.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE SORUSU

"Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kadro olarak gerisinde misiniz?" sorusu üzerine konuşan Arat, "Başka takımların kadroları hakkında konuşmam doğru olmaz. Bizim elimizdeki yabancı oyuncuları elimizden çıkartmamız çok zor oldu. Devre arasında iki oyuncu gönderip iki oyuncu alma planımız var. Biz kadromuza güveniyoruz ama eksiklerimizi de biliyoruz. Derbi maçında bir kırılma yaşandı, bu kırılmanın tamir edilebileceğini düşünüyorum. Dışarıdan kimse 'camiada bir boşluk var' diye hevese kapılmasın." dedi.

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"AVRUPA'DA NİYE BÖYLE OLMUYOR?"

Hakem hatalarına değinen Hasan Arat, "Toplum, Avrupa'daki maçları seyrediyor. Orada böyle şeyler oluyor mu? VAR'a itiraz oluyor mu, hakeme itiraz oluyor mu? Bizim Avrupa'daki maçlarımızda sorun oluyor mu? Olmuyor. Burada bir sorun var, buraya bir daha yönetici bulamazsınız. Sosyolojik kaosa gider iş. Beşiktaş çıkar iyiyse kazanır, kötüyse kaybeder. Bu tip mevkilerde görev yaparken umutsuzluğa kapılmamak lazım. Bizim için bir şey bitmiş değil. Beşiktaş yoluna devam edecektir. Kimse bizden ortalığa çıkıp bağırmamızı beklemesin. Beşiktaş taraftarı adaletli olduğu anda her türlü dürüstlüğün simgesi olacaktır. Bu ziyaret, Türk futbol adına anlamlı olmuştur." sözlerini sarf etti.