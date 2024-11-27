Hasan Arat'ın istifası sonrası ilk tepki: Bu çizgi Seba'nın çizgisi değil!

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Beşiktaş'ta sular durulmuyor! Siyah - beyazlılarda 4-2'lik Göztepe yenilgisinin ardından Samet Aybaba ve Brad Friedel ile yollar ayrılmış, yönetimde ise birçok istifa üst üste gelmişti.

Asbaşkan Mete Vardar, istifaların henüz kabul edilmediğini ve gelişmelerin takip edilmesi gerektiğini dile getirmişti.

Bu açıklama sonrasında ise KAP'a yapılan bildiride Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın Futbol A.Ş.'deki görevinden istifa ettiği bildirildi.

Arat yönetim kurulu başkanlığına devam ederken, futbolda yönetim başkanlığına Hüseyin Yücel'in geçtiği açıklandı. Futbolun yönetiminde Hüseyin Yücel'in yanı sıra Mete Vardar ve Onur Göçmez de yer alacak.

Arat'ın istifasının ardından siyah - beyazlıların eski yöneticisi Erdal Torunoğulları'ndan flaş bir paylaşım geldi.

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Torunoğulları'nın X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bu çizgi Onursal Başkanımız Süleyman Seba'nın çizgisi değildir." ifadelerini kullandı.

Erdal Torunoğulları'nın paylaşımı, kısa süre içerisinde binlerce beğeni alırken en çok konuşulanlar arasında yer aldı.