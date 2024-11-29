Hasan Arat veda etti: Beşiktaş'ı sevmek için başkan olmak zorunda değilsiniz

Haberin Devamı

Beşiktaş'ta iki gün önce Futbol A.Ş.'deki başkanlık görevini bırakan, bugün de kulüp başkanlığından istifa eden Hasan Arat, Tüpraş Stadyumu'nda camiaya veda etti.

Stadyumun müze kapısının önüne gelen taraftarlara ve gazetecilere kısa bir açıklama yapan Arat; "17 yaşında bu kapıdan boynu dik, alnı açık geldiysem; bugün aynı şekilde alnım açık buradan çıkıyorum. Nezaket göstererek gelenler oldu, onlarla vedalaşmamış en doğal şey... Bizler gelip geçiciyiz, bugün burada bu görevi hep birlikte sonlandırmanın asaletini yaşıyoruz. Bunlar demokrasilerde normal şeyler var. Vakti geldi, gitmem gerekiyordu ve gidiyorum. Beşiktaş gençlere emanet, Beşiktaş'ı kimse kullanamayacak. Beşiktaş doğru yolu bulacaktır. Kriz dönemlerinde havlu atmayalım. Beşiktaş'ı sevmek için başkan olmak zorunda değilsiniz. Ben bundan sonra taraftar olarak Beşiktaş sevgimi muhafaza edeceğim. Seçimde bizlere güvenerek verdiğiniz oylara teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin." dedi.

Haberin Devamı

Arat, arkasında bekleyen yöneticilere sarılarak alkışlar eşliğinde alandan ayrıldı.