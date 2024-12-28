Hasan Arat ve Hüseyin Yücel'in Beşiktaş'tan ihracı istendi!

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Beşiktaş'ta camianın etkin gruplarından 1903 Birliği, eski başkan Hasan Arat mevcut başkan Hüseyin Yücel ile yönetiminin kulüpten ihracı için resmi başvuruda bulundu.

1903 Birliği’nin 1 yılda kulübün yaşadığı sürecin gerekçe gösterdiği dilekçe tüzük gereği Hüseyin Yücel’in başkanlığındaki yönetim kuruluna sunuldu. Yine tüzük gereği yönetim iki hafta içinde konuyu Disiplin Kurulu’na sevk etmek durumunda.

Eğer bu yapılmazsa 1903 Birliği, bu kez Disiplin Kurulu’na bizzat dilekçe sunma hakkına sahip olabilecek.