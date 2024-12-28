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Hasan Arat ve Hüseyin Yücel'in Beşiktaş'tan ihracı istendi!

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#Beşiktaş#Hasan Arat#Hüseyin Yücel
Hasan Arat ve Hüseyin Yücelin Beşiktaştan ihracı istendi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 28, 2024 07:00

Beşiktaş'ta 1903 Birliği, eski ve mevcut başkan için harekete geçti.

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Beşiktaş'ta camianın etkin gruplarından 1903 Birliği, eski başkan Hasan Arat mevcut başkan Hüseyin Yücel ile yönetiminin kulüpten ihracı için resmi başvuruda bulundu.

1903 Birliği’nin 1 yılda kulübün yaşadığı sürecin gerekçe gösterdiği dilekçe tüzük gereği Hüseyin Yücel’in başkanlığındaki yönetim kuruluna sunuldu. Yine tüzük gereği yönetim iki hafta içinde konuyu Disiplin Kurulu’na sevk etmek durumunda.

Eğer bu yapılmazsa 1903 Birliği, bu kez Disiplin Kurulu’na bizzat dilekçe sunma hakkına sahip olabilecek.

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#Beşiktaş#Hasan Arat#Hüseyin Yücel

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