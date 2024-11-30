Hasan Arat istifa etti, başkanlık koltuğu Mayıs'a kadar Hüseyin Yücel'in! Olağanüstü seçim ihtimali...

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Beşiktaş Kulübü’nde sular durulmuyor... Süper Lig’deki son 4 maçta alınan 3 mağlubiyetin ardından Avrupa Ligi’ndeki Maccabi Tel Aviv karşılaşmasının da kaybedilmesi, siyah beyazlı kulüpte yeni yol ayrımlarına yol açtı. Geçtiğimiz salı günü futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba ve yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel ile yollarını ayırdıktan sonra Beşiktaş Futbol A.Ş.’nin patronluğunu 2. başkan Hüseyin Yücel’e devreden Hasan Arat, dün kulüp başkanlığı görevinden istifa etti.

Arat’ın istifası sonrası, mayıs ayında yapılacak olağan genel kurula dek kulüp başkanlığı görevini Hüseyin Yücel yürütecek.

YEDEK ÜYE KADİR KILIÇ ASİL ÜYE OLDU

İstifa kararını yazılı bir açıklama ile duyuran Arat, "İçimde tarifsiz bir hüzünle, özel sebeplerim nedeniyle Beşiktaş Başkanlığı’ndan ayrılma kararı almış bulunuyorum. Bundan sonra bir taraftar olarak kulübümü desteklemekten onur duyacağım" dedi.

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Hasan Arat’ın istifasının ardından toplanan yönetim kurulu, 2025 Mayıs’ındaki olağan seçimli genel kurula dek başkanlık görevinin Hüseyin Yücel tarafından yürütülmesine karar verdi. Yönetim kurulu ayrıca yedek üye Kadir Kılıç’ı da asil üyeliğe atadı.

5 YÖNETİCİNİN İSTİFASI GÜNDEMDE

Arat’tan görevi devralan Yücel, “Başkanımızın beklenmedik istifası, tüm camiamız ve bizler tarafından üzüntüyle karşılanmıştır. Herkes müsterih olsun. Biz büyük bir camiayız. Mayıs ayındaki genel kurula kadar Beşiktaşımızın menfaatlerini koruyacağız” dedi.

Bu açıklamaya karşın yöneticilerden Cüneyt Sezgin, Kaan Şakul, Çağlayan Tuğal, Ekrem Keçoğlu ve Altın Mimir’in istifayı düşündüğü öğrenildi. Daha önce de Işıl Zeybek istifa ettiği için, bu isimlerin yönetimden ayrılmaları halinde Beşiktaş 30 gün içinde kongreye gidip yeni başkanını seçecek.

TRANSFERE 38 MİLYON EURO HARCAYIP İKİ REKOR KIRDI

Hasan Arat, 362 gün Beşiktaş Başkanlığı’nda kalırken kulüp tarihinin en pahalı transferlerine imza attı. İlk olarak Ernest Muci 10 milyon Euro’ya satın alındı, ardından Al-Musrati 1 milyon Euro kiralama ve 11 milyon Euro bonservis olmak üzere toplam 12 milyon Euro’ya kadroya katıldı. Bu transferler Beşiktaş tarihinin en pahalı futbolcuları oldu. 2024 yazında da 6 futbolcuyla anlaşan Arat’ın transfere harcadığı toplam para 38 milyon 150 bin Euro’yu buldu.

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