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Hasan Arat istifa edince van Bronckhorst kararı bugüne kaldı! Yabancı hoca veya Sergen Yalçın...

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#Beşiktaş#Giovanni Van Bronckhorst#Sergen Yalçın
Hasan Arat istifa edince van Bronckhorst kararı bugüne kaldı Yabancı hoca veya Sergen Yalçın...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 30, 2024 07:00

Hasan Arat’ın Beşiktaş Başkanlığı’ndan istifa kararı alması, teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst ile yapılması planlanan ayrılık görüşmelerini ikinci plana itti.

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Hollandalı hocanın durumuna karar vermek için bir araya gelen Beşiktaş Futbol A.Ş. yöneticileri Hüseyin Yücel, Onur Göçmez, Mete Vardar ve Feyyaz Uçar, Başkan Arat’ın istifasını öğrenince konuyu bugüne bıraktı. Vardar dışındaki üç isim toplantıyı noktaladıktan sonra Beşiktaş Kulübü’ne gidip Arat’ın veda törenine katıldı.

Beşiktaş Futbol A.Ş yönetiminin bugün tekrar toplanarak Van Bronckhorst ile yolların ayrılma kararını açıklaması bekleniyor. Van Bronckhorst’un yerine öncelikle yabancı bir teknik adamı göreve getirmeyi düşünen siyah beyazlılarda Sergen Yalçın isminin de gündemde olduğu ifade edildi.

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#Beşiktaş#Giovanni Van Bronckhorst#Sergen Yalçın

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