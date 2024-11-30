Hasan Arat istifa edince van Bronckhorst kararı bugüne kaldı! Yabancı hoca veya Sergen Yalçın...

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Hollandalı hocanın durumuna karar vermek için bir araya gelen Beşiktaş Futbol A.Ş. yöneticileri Hüseyin Yücel, Onur Göçmez, Mete Vardar ve Feyyaz Uçar, Başkan Arat’ın istifasını öğrenince konuyu bugüne bıraktı. Vardar dışındaki üç isim toplantıyı noktaladıktan sonra Beşiktaş Kulübü’ne gidip Arat’ın veda törenine katıldı.

Beşiktaş Futbol A.Ş yönetiminin bugün tekrar toplanarak Van Bronckhorst ile yolların ayrılma kararını açıklaması bekleniyor. Van Bronckhorst’un yerine öncelikle yabancı bir teknik adamı göreve getirmeyi düşünen siyah beyazlılarda Sergen Yalçın isminin de gündemde olduğu ifade edildi.