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Hasan Arat istedi, Samet Aybaba’nın şok iddiaları için soruşturma açıldı

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#Beşiktaş#Hasan Arat#Samet Aybaba
Hasan Arat istedi, Samet Aybaba’nın şok iddiaları için soruşturma açıldı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2024 07:00

Beşiktaş Başkanlığı’ndan istifa eden Hasan Arat, görev süresinde futbol takımları koordinatörü olarak çalışan Samet Aybaba’nın ortaya attığı iddiaların araştırılması için kulüp denetim kuruluna başvurdu.

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Yazılı bir başvuru yapan Arat, “Samet Aybaba’nın konuşması şahsıma, çalışma arkadaşlarıma, sporcularımıza ve kulübümüze ağır itham ve iftiralar içermektedir. Bu konuşmada kamuoyu ile paylaşılan kulüp belgelerinin araştırılmasını, tarafınıza teslim edilen evrakların incelenmesini ve ilgili kişinin kulüpten aldığı maaşın, primin ve bize teklif ettiği kontratın da kamuoyuyla paylaşılmasını rica ediyorum.” Aybaba, birçok transferin kendisinin olumsuz görüşüne rağmen yapıldığını ve Arat’ın, “Semih ve Mustafa’nın satışından sana komisyon verelim” dediğini iddia etmişti. Beşiktaş Denetim Kurulu Başkanı Gökhan Tiryaki de, iddialarla ilgili soruşturma, inceleme başlatıldığını duyurdu.

 

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#Beşiktaş#Hasan Arat#Samet Aybaba

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