Hasan Arat için olay sözler! 'Tarihin en kötü başkanı'

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Beşiktaş'ın eski başkanlarından Ahmet Nur Çebi, görevinden ayrılan Hasan Arat hakkında TV100'e konuştu.

İşte Ahmet Nur Çebi'nin sözleri;

Hasan Arat tarihin gördüğü en kötü başkandır. Bundan daha kötüsü bir daha gelmez. 3 gün önce, "Kalkışma var" demişti, sonra bırakıp gitti. Bence de bu bir kalkışmadır! Ama lider kimdir? Lider mücadele eder, kaçmaz. Hasan Arat lider miydi, olmadığını biz söylemiştik. İnanmadılar, şimdi herkes gördü.

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GELECEĞİNİ KARARTTI

Bize görevdeyken trolleriyle bir sene saldırdı. "Başkan olacağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım" dedi. İnsanları itibarsızlaştırmaya çalıştı. Herkesi kandırdı. 11 ayda kulübü kaosa soktu. Beşiktaş'ın geleceğini karartıp istifa etti.

BAŞKANLIĞI DÜŞÜNÜYOR MU?

Hasan Arat istifa etse de benimle ilgili söylediklerinin hesabını 21 Aralık'taki Divan Kurulu'nda verecek. Son sözümü orada söyleyeceğim. Bundan sonra Beşiktaş'ta başkanlığı düşünmüyorum. Ancak içimizde kulübe en çok kimin faydası olacaksa, kim liderlik yapacaksa, oturur konuşuruz ve destekleriz.

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