Hasan Arat döneminde transferdeki zarar onlarca milyon euro

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Arat döneminde tam 27 futbolcu ile yollar ayrıldı. Sözleşmeleri feshedilen yabancıların büyük bölümü üste para ödenip gönderildi, diğerlerine ise kulüpten alacaklarına karşılık bonservisleri verildi. 27 futbolcunun 16’sı bonservisleriyle bedelsiz olarak gönderildi, 11’i kiralandı ve Transfermark verilerine göre sadece Jackson Muleka’dan 1 milyon Euro kiralama bedeli alındı, diğerlerinden para kazanılamadı.

HAZİRAN'A DEK 30 MİLYON EURO

Arat, geçen kış Muci’yi 10 milyon Euro, Al-Musrati’yi de 12 milyon Euro’ya alarak, kulüp tarihinin en pahalı transferlerini gerçekleştirdi. Aynı dönemde Worrall’ı kiralayan siyah beyazlılar, yaz aylarında da Rafa, İmmobile, Uduokhai, Can, Emirhan ve Joao Mario’yu bonservisleriyle renklerine kattı. Arat dönemi transferlerinin bonservis ve kira bedelleri 38.15 milyon Euro’ya ulaştı. Siyah beyazlı futbolculara haziran ayına dek 30 milyon Euro maaş ödemesi yapılması gerekiyor.

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