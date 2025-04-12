Hasan Arat, Divan Kurulu toplantısına katıldı, Ortalık karıştı: 'Utanmaz adam!'

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Beşiktaş Kulübü'nün 2025 Yılı 1’inci Olağan Divan Kurulu Toplantısı, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştiriliyor.

Divan kurulu toplantısına bir önceki dönem başkanı Hasan Arat da katıldı. Başkanlığı sona erdikten sonra hiçbir toplantıya katılmayan ve eleştiriler alan Hasan Arat'ın salonda olması divan toplantısının gergin başlamasına neden oldu.

Toplantı öncesinde Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk ile Hasan Arat arasında gerginlik yaşandı.

"UTANMAZ ADAM! TERBİYESİZ! HADSİZ!"

İkilinin arasındaki tartışmanın nedeni henüz bilinmezken, Hasan Arat'ın 'Utanmaz adam!' dediği Tevfik Yamantürk'ün Arat'a 'Utanmaz sensin, terbiyesiz! Hadsiz!' cevabını verdiği duyuldu.

DİVAN ÜYELERİ ARAYA GİRDİ, ORTALIK YATIŞTI

Kısa süreli sözlü atışma Divan üyelerinin araya girmesinin ardından yatıştırıldı.

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Gerginliğin hemen ardından orada bulunan başkan Serdal Adalı, Hasan Arat ile selamlaştı ve makamına geçti.

"AHTIM OLSUN MEZARA KADAR KOVALAYACAĞIM"

Toplantının başlamasının ardından divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk, açıklamalarda bulundu.

Toplantı öncesinde eski başkan Hasan Arat ile aralarında yaşanan gerginlikle ilgili düşünceleri paylaşarak konuşmasına başlayan Tevfik Yamantürk, “Ne düşünerek ne konuşacağımızı çalışarak kalktık geldik ama tatsız bir başlangıç oldu. Beşiktaş’a, divana yakışmayacağı için bu işin üstüne gitmiyorum. Bir de Beşiktaş’ın kültüründe düşene vurmamak var, yaralı kaşa vurmamak var. Ama alıp da gideni kaçıp da gideni mezara kadar kovalamak da var. Yanına ister Polonya Cumhurbaşkanını alsın ister Katar emirini alsın kimi alırsa alsın, ahtım olsun mezara kadar kovalayacağım. Gündemde bu yoktu. Ben medeni bir insan gibi geldim, elimi uzattım, aşağı indim. Çünkü yıllardır tanıdığım, yaşı benden büyük olan insanlar var. Ön sıralara selam verirken yüz yüze kaldık. Medeni bir insan olarak elimizi uzattık. Maalesef iş buralara geldi. Bunu burada kapatıyorum. Ne germek ne üzmek ne de tarihe not düşmek istiyorum bu konuda. Beşiktaş’a yakışmıyor çünkü. Güne güzel haberlerle başlayalım. Başkanımızı ve yönetimini sermaye arttırımından dolayı, banklara olan borçların kapatılmasından dolayı tebrik ediyoruz, teşekkür ediyorum. Umarız bu paralar doğru yere kullanılır. Beşiktaş içinde bulunduğu sonsuza düşme girdabından kurtulur. Bu iş o kadar zor bir iş değil. Para kulübün, gelirlerimizin içinde fakat bir aileyi, şirketi yönetir gibi ayağımızı yorganımıza göre uzatırsak bu işin içinden çıkacağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.

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"KUVVETLER AYRILIĞINI UYGULARSAK BEŞİKTAŞ’I YANLIŞLARDAN KURTARIRIZ"

Yönetimden tüzük tadili konusunda beklentileri olduğunu dile getiren Yamantürk, “Yönetimden beklediklerimiz var. Tüzük tadili yapıp, kuvvetler ayrılığını uygulamamız lazım. Kuvvetler ayrılığını uygularsak Beşiktaş’ı yanlışlardan kurtarırız. Ben yaptım, oldudan Beşiktaş’ı çıkartmak lazım. Bir evvelki tüzüğümüzde 2.5 yıl çalıştık. Çok kısa sürede iyi bir tüzük olduğuna inanıyorum. Tüzük zaman içinde değişmelidir, değişmeye açık maddeleri vardır. Bir anda kadük edildi. Niye edildi anlamış değiliz. Ondan sonra olanları biliyorsunuz. Kadük edildikten çok kısa süre sonra bırakıp gidildi. Terbiyemden dolayı kaçıldı demiyorum. Bu yeni tüzükle Beşiktaş’ı ben yaptım oldu diyen tek adam yönetiminden kurtarmamız lazım. Tek adamın aklı, bilgisi ve tecrübesi kadar başarılı olduğunu yaşadık, yaşıyoruz. Tek adamlar kötü niyetli olursa eyvah ki eyvah. Tüzük tadile kısa süre içinde başlayacağımızı ümit ediyorum” diye konuştu.

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"ŞÜKÜRLER OLSUN, BIRAKIP KAÇMIYORUZ"

Divan başkanlığına aday olan 3 kişi ile görüştüğünü ve bunun kendisini çok mutlu ettiğini söyleyen Tevfik Yamantürk, “Kulüpte hoşuma giden şeyler oluyor. Divan başkan adayları var. 3 kişi ile görüştüm. Sağ olsunlar, nezaket gösterdiler, divana saygı gösterdiler. Bu beni çok mutlu etti. Bu başkan adayları bir araya geleceğiz, süreci nasıl yöneteceğimizi konuşacağız. Bu beni şöyle mutlu ediyor. Merdivenleri inerken uzanan elleri görünce demek ki süreç içinde doğru işler yaptığımızı anlıyorum. Bizden sonra gelecek olanların bizimle görüşmek istemeleri bunu teyit ediyor. Gitmeyi bilmek, iktidar olmaktan daha önemlidir. Demek ki biz gitmeyi de biliyoruz. Allah’a hamd ediyorum, şükürler olsun, bırakıp kaçmıyoruz. Beşiktaş’a yakışan şekilde süreci tamamlayacağız.” İfadelerini kullandı.