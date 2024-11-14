Hasan Arat: Derbide travma yaşadık, Beşiktaş bunu atlatacaktır

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Beşiktaş Başkanı Hasan Arat futbolda yaşanan sıkıntılı dönemin geçeceğine inandığını söyledi. TFF ziyareti sonrası takımın durumuyla ilgili açıklamalarda bulunan Arat önümüzdeki hafta iç sorunları konuşacakları bir basın toplantısı düzenleyeceklerini belirtirken şu değerlendirmeleri yaptı:

HEVESE KAPILMASINLAR

“Hedeflerimiz var, Beşiktaş camiası kırgın ve üzgün. Bu takım yeni kuruldu, takımlarının arkasında olsunlar. Avrupa’da ciddi bir şansımız var, lig daha bitmemiş durumda. Derbide yaşananlar psikolojik travmalara neden oldu. Derbi maçında bir kırılma yaşandı, bu kırılmanın tamir edilebileceğini düşünüyorum. Dışarıdan kimse ‘camiada bir boşluk var’ diye hevese kapılmasın.

2 TRANSFER YAPACAĞIZ

Lige iyi başladık, Süper Kupa’yı aldık... Kimse bir değişiklik falan beklemesin, takıma ve hocaya inanıyorum. Öyle günlük kararlar alacak bir yönetim değiliz. Geçen sene bu tecrübeyi yaşadık. Devre arası 2 oyuncu gönderip 2 oyuncu alma planımız var. Biz kadromuza güveniyoruz ama eksiklerimizi de biliyoruz.” Arat, Malmö idarecilerinin kendilerine ‘Derbide neler oldu?’ diye sorduğunu da belirterek “Beşiktaş kötü oynadığında puan kaybediyorsa mazeret üretmeyiz ancak hakkı yeniyorsa Beşiktaş çıkar hakkını arar, bugün o noktadayız” dedi.