Hasan Arat: Büyüklerimize saygı gösterin tezahüratlara katmayın

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Beşiktaş’ın efsanevi başkanı Süleyman Seba, vefatının 10. yıl dönümünde dün Feriköy Mezarlığı’ndaki kabri başında anıldı. Anma törenine Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, yöneticiler Feyyaz Uçar, Ekrem Keçoğlu, Kadir Kılıç ve Samet Aybaba katıldı. Siyah beyazlılar tören sonrası Galatasaray’ın kurucusu Ali Sami Yen’in mezarına da çelenk bırakarak dua etti. Burada bir konuşma yapan Arat, “Süleyman ağabeyin ismini her zaman en yükseklerde yaşatacağız. Galatasaray’ın kurucusu Ali Sami Yen de bizim için çok değerlidir. Bu büyüklerimizin ilkelerine her zaman sahip çıkalım. Tribündekiler artık büyüklerimizi tezahüratlarına katmasınlar, onlara saygılı olalım” dedi. ·