Hasan Arat: Biz kapı kapı dolaşıp ağlamayız, savaşırız

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Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, dün gazetecilerle yaptığı sohbet toplantısında gündemdeki konulara ilişkin geniş çaplı değerlendirmelerde bulundu. TFF’ye ve ezeli rakiplerine önemli mesajlar gönderen Arat, transfer çalışmaları hakkında da bilgi verdi. Süper Lig’in 12. haftası itibarıyla liderin 10 puan gerisine düşen takımının şampiyonluk şansının sürdüğünü savunan Arat, “Havlu atma lafını doğru bulmuyoruz. Bu takım geçen sezonkinden çok farklı. Bu takımın refleksleri var ve cevap verebiliyor. Moral bozmamamız lazım” dedi.

F.Bahçe ve G.Saray'ın görüşüp sonra 'Görüşmedik' demesine şaşırdım

Fenerbahçe ile Galatasaray’ın son iki sezondaki hakem kararlarını üst düzey yabancı bir hakemin değerlendirmesi için görüşme yapmasını eleştiren Arat, “Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yabancı bir hakem ile kararları değerlendirme rüyası başlamadan bitti! Türkiye’de futbol iki takımın tekelinde değil. Beşiktaş bu işlerin içinde girmez, bu iş sadece 3 takımın sıkıntısı değildir! Bu iş yapılacaksa, 18 takımla yapılır. İki takımın görüşüp sonra ‘Görüşmedik’ demesini de şaşkınlık içerisinde karşıladım” ifadelerini kullandı.

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Genel kurulda ibra olmuyorsunuz, sonra boy boy demeç veriyorsunuz

Hasan Arat, Dursun Özbek’in, “Türk futbolunda bir yapı varsa Galatasaray’a karşı var” sözlerinin hatırlatılması üzerine, “Türkiye’de bir yapı var, buna inanıyoruz. Bundan TFF de rahatsız. Bu yapı, en çok Beşiktaş’ın hakkını yedi. Biz kapı kapı dolaşıp, ağlamayız! Biz sahaya çıkıp savaşacağız” dedi. Arat, eski başkanlar Fikret Orman ve Ahmet Nur Çebi’nin medyaya açıklama yapmalarını da eleştirerek, “Eski yönetici arkadaşlar ne istiyorsunuz? Mali Genel Kurul’da konuşmuyorsunuz, ibra olmuyorsunuz sonra boy boy demeç veriyorsunuz” dedi.

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TFF Başkanına 'Yerli ve milli hakemde ısrar etme' dedik

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile geçen hafta yaptıkları görüşme hakkında bilgi veren Hasan Arat, “TFF Başkanı’na yerli ve milli konusunda çok ısrarlı olmamasını söyledik. Kendisi yabancı VAR hakemine sıcak baktı. Hakem hata yapabilir ama VAR yapamaz. Burada yayıncı kuruluş çok hassas olmalı. İstediğine, istediği gibi görüntü vermemeli. Burada adil bir düzen yok. İnsanlar adalet istiyor. Yurt dışında kimse karara itiraz edebiliyor mu? Burada ne oluyor? ‘Sen burada maç yönetemezsin’ deniyor” diye konuştu.

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Talisca ile görüştük ama transferini uygun bulmadık

Hasan Arat, Fenerbahçe’nin talip olduğu Anderson Talisca ile kendilerinin de bir görüşme yaptığını ancak yüksek maliyet nedeniyle transferden vazgeçtiklerini söyledi. Arat, “Hüseyin Yücel, Talisca görüşmesini yaptı ama maliyet anlamında uygun bulmadık” dedi. Rafa Silva varken Talisca’yı konuşmaya gerek duymadığını ifade eden Arat, “Bir bakın bakalım Rafa’yı hangi takım almak istiyordu? O takım Rafa’yı almak için neler yaptı ve alamadı!10 puan geride olduğumuz için bunlar konuşuluyor” dedi.

Joao Mario'yu hocamız istedi, pişman değiliz

Çok eleştirilen Joao Mario’ya değinen Hasan Arat, “Chelsea’den genç bir oyuncu (Angelo) alıyorduk, bütün işlemleri bitti ama son 6 saatte astronomik bir ücretle Suudi Arabistan’a (Al-Nassr) gitti. Daha sonra Van Bronckhorst, Joao Mario’yu istedi. Biz bu transferden pişman değiliz. Yakında adapte olacaktır” dedi. Arat, kulüp 2. başkanı Hüseyin Yücel’in transfer çalışmalarına başladığını da belirterek, “Popülist bir şey yapmayacağız” diye konuştu.

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