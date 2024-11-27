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Hasan Arat Beşiktaş'ta ne kadar süre kaldı, kaç kupa kazandı, hangi hocalarla çalıştı? İstifaya götüren süreç...

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#Hasan Arat#Beşiktaş#Giovanni Van Bronckhorst
Hasan Arat Beşiktaşta ne kadar süre kaldı, kaç kupa kazandı, hangi hocalarla çalıştı İstifaya götüren süreç...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2024 15:32

Beşiktaş'ta 3 Aralık 2023'te rekor katılımla başkanlık görevine gelen Hasan Arat, 1 sene dolmadan istifa ettiğini duyurdu. Hasan Arat, görevde ne kadar kaldı, kaç kupa kazandı, Hangi hocalarla çalıştı? İşte tüm detaylar...

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Beşiktaş Kulübünün 34. başkanı Çebi'nin yerine 3 Aralık 2023'te başkanlık görevine getirilen Hasan Arat, siyah beyazlı kulüpten istifa ettiğini duyurdu.

REKORLA GELMİŞTİ

Beşiktaş’ta 12 bin 152 kongre üyesi salona geldiği ve 11 bin 785 kişi oy kullandığı genel kuruld siyah-beyazlıların 35. başkanı rekor katılımla ve 2714 farkla Serdal Adalı'yı geride bırakan Hasan Arat olmuştu.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27.11.2024 tarihli yönetim kurulu toplantısında alınan karar neticesinde; Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hasan ARAT'ın Yönetim Kurulu Başkanlığından ve üyeliğinden istifasının kabulüne, istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sn. Hüseyin YÜCEL'in TTK'nın 363. Maddesi uyarınca yapılacak ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmak üzere atanmasına karar verilmiştir." denildi.

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Gözden KaçmasınSon dakika: Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, görevinden istifa ettiSon dakika: Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, görevinden istifa etti!Haberi Görüntüle

YÖNETİM DEĞİŞTİ

Arat'ın yönetim kurulu başkanlığı devam ederken, futbolda yönetim Hüseyin Yücel, Mete Vardar ve Onur Göçmez tarafından yürütülecek. Futbol A.Ş'nin başına ise Hüseyin Yücel geçti.

660 GÜN GÖREVDE KALDI

Büyük umutlar ve birçok vaatle göreve gelen Hasan Arat resmen istifa etti. Sadece 660 gün görevde kalan Arat, siyah beyazlı kulübe veda etti.

SANTOS, TOPRAKTEPE VE BRONCKHORST

Göreve geldikten 1 ay sonra Fernando Santos'u takımın başına getiren Hasan Arat, 13 Nisan'da Portekizli çalıştırıcıyla yollarını ayırmıştı. Sezon sonuna kadar takımı Serdar Topraktepe'ye emanet eden siyah beyazlılarda yeni sezona Giovanni van Bronckhorst devraldı ve hala görevini sürdürmekte.

2 KUPA KAZANDI

Geçen sezon Süper Lig'de 56 puanla 6. sırada bitiren Beşiktaş, Hasan Arat döneminde iki kupa kazanma başarısı gösterdi. Ziraat Türkiye Kupası ve Türkcell Süper Kupa'yı müzesine götüren Beşiktaş, 1 seneyi bulmayan Hasan Arat döneminde 2 kez kupa sevinci yaşadı.

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#Hasan Arat#Beşiktaş#Giovanni Van Bronckhorst

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