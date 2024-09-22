Hasan Arat: Beşiktaş’ın mallarına artık kimse çökemeyecek

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Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, eski yönetimlerin kulübü çok büyük zarara uğrattığını iddia etti. Dün yapılan divan kurulu toplantısında önemli açıklamalar yapan Arat, şunları söyledi: “Biz göreve geleli 9 ay oldu. 42 futbolcuya Beşiktaş maaş ödüyordu. Gece yarısı partilerde transfer edilen oyuncular var. Size bir örnek vereyim; ‘Bize acil bir oyuncu alın, isminde iç olsun’ diyolar. Gece yarısı getiriyorlar (Ante Rebic). Bize maliyeti 5 milyon 165 bin Euro. Oynadığı süre 711 dakika. Maç başı maliyeti 224 bin Euro. Bir diğeri geliyor, tesislerden kaçıyor (Daniel Amartey). Transferin son gününde gönderebildik.. Çok yazık şeyler.

GEÇEN SEZON MAAŞ BÜTÇESİ 35 MİLYON EURO İDİ, BU SEZON 42 MİLYON EURO

Geçen sezon net maaş bütçesi 35 milyon, bu sene 42 milyon Euro. Çok güzel bir takım kuruldu. Buraya menajerleri sokmayacağım demiştim. Transferlerin hepsini ekibimiz yaptı. 1 Temmuz’da ilk idmanı yaptık, 33 gün sonra Süper Kupa maçına çıktık, sonucu biliyorsunuz! Şu an aktif üye sayımız 43 bin 500. Yaklaşık 15 bin de müracaat var. Bu iki şeyi gösterir; Beşiktaş, büyüklüğüne yakışır heyecanı yeniden yakalamıştır ve çok daha büyük, bağımsız bir camia haline gelmiştir. Beşiktaş’ta zihniyet değişmiştir. Yeni dönem yeni zorluklar getirebilir ama kulüp doğru yoldadır. Ayağa kalkmıştır ve hedeflerine koşmaktadır.

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‘BEŞİKTAŞ BAŞKANI’NA KİMSE PARMAK SALLAYAMAZ’ DEDİM, SALLAYANLAR GİTTİ

Devlet, İzmir’de bize 123 dönüm güneş enerjisi santralı yapmak için arsa tahsis etti. İmzalandı, artık Beşiktaş’ın malı. Çankırı’da güneş enerji santralleri var. 203 dönüm daha yer aldık. Bu da artık Beşiktaş’ın. Seçimden önce, ‘Beşiktaş başkanına kimse parmak sallayamayacak’ demiştim, sallayanlar gitti. Beşiktaş’ın mallarına bundan sonra kimse çökemeyecek. Bizi daha önceki başkanlarla karıştırmayın. Biz, Beşiktaş’ın menfaati için her türlü hak ve hukuku ararız. Kulüp, Mehmet Üstünkaya Tesisleri’ne 3 milyon dolar harcamış, aylık 40 bin TL kiraya vermiş. Gece kulübü olmuştu. Stadı 1.5 milyon dolara kiralamışlar konser için. Stadın saha maliyeti 1.5 milyon dolar zaten. Akatlar’dan alınması gereken kira 7 milyon TL ama 90 bin TL’ye anlaşma yapılmış.

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OKUL TAKIMINDA OYNATMAYACAĞIMIZ FUTBOLCUYA MiLYONLARCA EURO ÖDEDiLER

Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, eski başkan Ahmet Nur Çebi döneminde yapılan Emrecan Uzunhan transferiyle ilgili sert eleştirilerde bulundu. Yamantürk, “Okul takımında oynatmayacağımız adamları Beşiktaş’a milyon Euro’larla aldılar. İstanbulspor’dan alınan genç bir futbolcu vardı, ismini bile hatırlamıyorum (Emrecan Uzunhan). Futbolcu ortada yok ama 2.5 milyon Euro ödediler, bonservisinin yüzde 50’sine. Kendi paranızla neden ödemiyorsunuz, Beşiktaş’ın parasıyla ödüyorsunuz! Böyle bir hakkınız yok. Ondan sonra da çekip gidiyorsunuz ve faturayı camia ödüyor. Buna kimsenin hakkı yok” şeklinde konuştu.

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BEŞiKTAŞ, VERGi KAÇIRMAZ, TFF’Yi VE DEVLETi KANDIRMAZ

Beşiktaş Genel Sekreteri Kaan Şakul, divan kurulunda yaptığı konuşmada Galatasaray’a göndermelerde bulundu: “Beşiktaş yasa dışı anlaşmalarla; TFF’yi UEFA’yı, maliyeyi, devletimizi aldatmaz. Belki bazen vergisini biraz geç öder ama vergisini kaçırmaz. Tribün gelirlerini çete gibi organize olup, kendi eliyle yönettiği karaborsa üzerinden yasadışı gelirleri yoktur. Beşiktaş’ta bu da yoktur. Beşiktaş yasadışı giderlerini fonlamak için kendi taraftarını organize şekilde kazıklamaz. Harcama limitlerinde yer açmak için uyduruk, yasadışı şirketlerle 1 maçlık sözde gelirler Beşiktaş’ta yoktur. Beşiktaş, şerefiyle oynar ve hakkıyla kazanır.”